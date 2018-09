Allegri no se atrevió a sustituir a Cristiano contra el Bolonia

Cristiano Ronaldo sigue adaptándose al fútbol italiano ya sin el peso encima de no haberse estrenado como goleador. Este domingo, la Juventus se enfrentó al Bolonia en un partido que los bianconeri resolvieron por la vía rápida con dos goles de Dybala y Matuidi en los primeros quince minutos.

Cristiano no marcó y Allegri reveló en declaraciones a posteriori del partido que su plan era sustituir al portugués para darle descanso, pero no se atrevió ante el voraz hambre del '7' de batir la meta rival, algo que finalmente no conseguiría. Aún así, Allegri valoró positivamente su partido: "Tenía que haberle sustituido, pero él estaba decidido a marcar un gol y jugó bien".

Quería que Cristiano Ronaldo descansara en la segunda parte, pero estaba tan motivado en jugar y marcar... Es más difícil jugar en Italia y estoy satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora. Tiene una forma particular de tocar el balón y son ese tipo de detalles los que hacen de él un campeón".

"El entendimiento con Dybala fue bueno hoy... Cuanto más juegan, mejor es. Es natural"