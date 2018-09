El VAR anula el gol de Modric por fuera de juego

El videoarbitraje ha vuelto a ser protagonista en un partido de La Liga, en un nuevo encuentro del Real Madrid. El conjunto merengue no estaba teniendo su noche en el Sánchez Pizjuán. Quizás el cansancio de los partidos anteriores o varios errores defensivos hacían del Sevilla un equipo muy superior en el terreno de juego, además hay que sumar la mala fortuna del conjunto blanco en sus ataques.

En el mejor momento del partido del equipo de Julen Lopetegui llegó al inicio de la segunda parte. La medular del equipo blanco empezó a funcionar y llegó la oportunidad más clara, Modric se plantaba solo y definía con una gran maestría y colocaba el 3-1 en el marcador. Pero el VAR entró en la jugada y anuló el tanto por fuera de juego. El jugador balcánico estaba adelantado por muy poco y Hernández Hernández anuló el gol.

Los minutos pasaban y el conjunto blanco dominaba al Sevilla, pero la suerte no se alió con el conjunto visitante. Tras varios ataques prometedores, el croata estaba adelantado y el equipo merengue no pudo meter emoción al encuentro. La jugada había sido increíble para finalizar con una pared de Benzema para el '10' que batió a Vaclik con una vaselina casi sin ángulo, que garantiza la calidad del hombre nombrado 'The Best' este mismo lunes.

Luka Modric REUTERS

El croata sigue demostrando su clase por España

El '10' ha demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo. El croata ha sido de lo mejor del club blanco en la primera parte y ha sido el principal baluarte del peligro que han creado en ataque. Entrando desde una posición más adelantada, más pegado a la banda derecha, ha creado peligro y parece estar más cómodo sobre el campo. Tras recibir su mejor galardón individual, sigue demostrando su clase por los terrenos de juego de España.