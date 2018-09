El Sevilla pone rojo al Real Madrid

Desconocida cara del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. El equipo merengue regaló la primera mitad y el Sevilla de Machín, con un esquema que hizo mucho daño, pasó por encima de los de Lopetegui con un ritmo electrizante y castigando los fallos, que fueron muchos, de la defensa madridsita. Una derrota de las que duelen, aunque el actual campeón de Europa tiene su particular revancha contra el Atlético en menos de 72 horas.

Ni el 'pepinazo' al Barcelona motivó a un Madrid que salió dormido. A pesar de contar con el equipo de gala, menos las bajas de Carvajal e Isco, el equipo llegó cansado y resacoso por los Premios 'The Best' a un estadio de los que no se perdona ni el más mínimo despiste. El Sevilla, con su dupla atacante formada por Ben Yedder y André Silva y un rejuvenecido Jesús Navas, fue muy superior. Incluso el conjunto Lopetegui puede dar gracias de no haber salido más dañado de unos horribles 45 minutos.

Entre Navas y André Silva destrozan al Madrid

El Sevilla comenzó mandando desde el comienzo, incomodando al Real Madrid y con Banega llevando la batuta en el centro del campo. El sistema de Machín con tres centrales y dos laterales de largo recorrido funcionaban al conjunto andaluz y maniataba a los de Lopetegui. A ese control inicial fue sumando poco a poco una velocidad endiablada con Jesús Navas como gran protagonista. La defensa merengue hacía aguas y no tardía el equipo hispalense de adelantarse en el marcador.

Marcelo presionado por Jesús Navas REUTERS

Era el minuto 17 cuando un error de Casemiro y Marcelo propició una contra del Sevilla. El balón es para Jesús Navas que, sin oposición y llegando a línea de fondo, da un pase atrás al corazón del área para que André Silva fusile sin compasión. El Real Madrid estaba tocado y no se encontraba. El equipo blanco, grogui y de coral en el Sánchez Pizjuán, agudizó la crisis con un nuevo fallo en un córner a favor.

Solo habían pasado cuatro minutos del primer tanto de André Silva cuando el portugués volvería a introducir el balón en la red. Pierde el balón el Madrid en el campo de los de Machín, pero el Sevilla sale a toda velocidad con un pase en profundidad para la carrera de Navas, reconvertido en 'El Correcaminos', y que el andaluz se plante ante Courtois. El belga realiza una gran parada, aunque la zaga merengue tampoco cierra el rechace y el delantero luso pone el 2-0.

El delantero portugués del Sevilla André Silva celebra tras marcar ante el Real Madrid EFE

El Real Madrid recordaba sus peores noches en el Sánchez Pizjuán. A pesar de ello, tuvo una leve reacción con un lanzamiento al palo de Gareth Bale. El galés encontró hueco donde no había para jugársela él solo, sin embargo no pudo meter de nuevo a su equipo en el partido. También la tuvo Kroos tras un buen control dentro del área, pero su disparo se marcho alto.

El Sevilla sentencia

Aunque solo fue un espejismo, ya que el Sevilla siguió llegando al área de Courtois y creando problemas a los de Lopetegui. Cada error el Madrid en el pase era aprovechado por la electricidad sevillista. Franco Vázquez mandó al larguero una pelota ante la pasividad defensiva de los jugadores merengues. Esta acción era solo un aviso de lo que estaba por llegar: el tercero del equipo de Machín antes de que llegara el descanso.

Courtois se lamenta por un gol del Sevilla REUTERS

Ben Yedder sería en esta ocasión el encargado de sonrojar al Madrid. El francés firmó su sexto gol en los últimos tres encuentros. La defensa despeja en primera instancia en un primer instante, pero 'El Mudo' Vázquez gana la lucha por una pelota bombeada a Marcelo y la devuelve al área. Allí estaba el atacante galo para colocarla lejos de Courtois ante la lentitud de los madridistas. Chaparrón el que le caía al actual campeón de Europa en el Sánchez Pizjuán a pesar de las altas temperaturas en la capital hispalense.

Vaclik y el VAR agudizan la agonía merengue

En la última acción de la primera mitad, Bale pudo de nuevo dar algo de esperanza al Madrid. El galés, en un barullo tras un córner, la mandó arriba y con ello las escasas ilusiones de sacar algo positivo del Sánchez Pizjuán. A pesar de ello, mejoró el equipo de Lopetegui después de pasar por el túnel de vestuarios. Pero Vaclik y el VAR dieron la puntilla.

Tomas Vaclik detiene el lanzamiento del delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale EFE

El portero sevillista sacó una gran mano a Bale, el más activo del ataque, y el vídeoarbitraje anuló un gol de Modric por un justísimo fuera de juego. Lopetegui dio entrada a Lucas Vázquez y Mariano por Nacho y Benzema para buscar un milagro que nunca llegó. El Real Madrid tuvo el control en la segunda mitad, salvo unos minutos de lucimiento del Sevilla en los que Courtois se tuvo que multiplicar para sacar un tiro a la escuadra de Sarabia y después evitar en una doble ocasión el cuarto de los de Machín.

El partido no tuvo historia en el segundo acto. El Madrid lo intentaba con más corazón que acierto y el Sevilla estaba muy cómodo sobre el campo. Los locales se limitaban a estar atentos por si podían aprovecharse en una contra de la desesperación merengue. La agonía madridista era larga y tanto Vaclik como Courtois se convertían en los mejores del último tramo de encuentro. Solo los guardametas evitaron que hubiera goles, bien para maquillar el resultado o bien para que la goleada fuera más amplia.

Lesión de Marcelo y noche para olvidar

Para colmo de males del Real Madrid, Marcelo se lesionó y tuvo que jugar el último cuarto de hora con un hombre menos. Lopetegui ya había hecho los tres cambios al haber metido a Ceballos por Modric para que descansara el croata y el brasileño se resintió después de una lesión muscular. Habrá que ver si llega al derbi, ya que Odriozola y Caravajal también tienen problemas físicos y el técnico vasco puede tener más que problemas para los laterales ante el Atlético.

Sergio Ramos se lamenta tras encajar el segundo gol ante el Sevilla REUTERS

La derrota del Barcelona en Leganés minimiza el accidente del Real Madrid en Sevilla, aunque la imagen del equipo merengue fue muy pobre en una primera mitad para olvidar. Lo positivo es que en solo tres días tiene una gran oportunidad para desquitarse contra un conjunto de Simeone que llega con 24 horas más de descanso. Por su parte, los de Machín continúan con su línea ascendente en La Liga después de haber goleado el fin de semana al Levante.

El calendario de septiembre no daba opción a la más mínima relajación y el Real Madrid lo ha pagado caro en el Sánchez Pizjuán. Una semana con la gala de los Premios 'The Best' hizo encima que el descanso fuera menor para cinco de los futbolistas que fueron titular en Sevilla. Ahora, también casi sin tiempo para refrescar las piernas, el equipo de Lopetegui debe dar la cara contra el Atlético para desquitarse.