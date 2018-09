Puyol: "Si el Barça hace la temporada que hizo el Madrid, nos matan"

Carles Puyol ha hablado sobre el Real Madrid y el Barcelona. El exjugador del conjunto culé estuvo en la inauguración de una 'Cruyff Court', en la localidad de Sant Pere de Ribes. Allí dio su opinión sobre los dos grandes equipos de España. En concreto, se ha referido a la actuación de los dos conjuntos durante temporada pasada.

La campaña anterior, el equipo blanco ganó la Champions League mientras que el conjunto azulgrana se hizo con La Liga y con la Copa del Rey. Por ello, el catalán aseguró que "si el Barça hace la temporada que hizo el Madrid el año pasado, nos matan". "El entorno y la prensa se tiran encima. Ahora, ganando, ya están con el debate de si se juega bien o mal", añadió Puyol.

Argumentó que "el Madrid cayó en Copa muy pronto y en Liga quedaron a 17 puntos. Se focalizaron en Champions, se la jugaron a cara o cruz y les salió bien". "En el Barça no puedes hacer eso, hay otra mentalidad", comentó el exfutbolista de 40 años.

Opinión sobre el The Best

Carles Puyol aprovechó también para dar su opinión sobre todo lo que ocurrió en la gala de los Premios The Best de este lunes. Un acto que coronó a Luka Modric como el mejor jugador del mundo. Algo con lo que no está nada de acuerdo el exfutbolista catalán.

Modric con sus premios en la gala The Best de la FIFA Reuters

"Es raro que no esté Messi, que es el mejor del mundo sin ninguna duda. Hay que respetar, pero la gente del fútbol sabe perfectamente quién es el mejor", expresó el exjugador del Barça en referencia a la sonada ausencia del argentino tanto en la gala como en los tres nominados.

"Modric es un grandísimo jugador, que ha hecho una temporada muy buena, pero, para mí, el mejor es Messi. No siempre puede ganar Leo. Habría que hacer un trofeo para él y otro para los demás", concluyó Puyol.