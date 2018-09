Kevin Keegan rechazó a Modric y Benzema para el Newcastle

Luka Modric y Karim Benzema son dos los jugadores claves del equipo de Julen Lopetegui. Ambos futbolistas llegaron al Real Madrid tras brillar en sus anteriores equipos. Sin embargo, sus carreras pudieron ser muy diferente. Según ha desvelado Tony Jimenez, exjefe de transferencias del Newcastle, ambos pudieron fichar por el conjunto inglés hace años.

Jiménez, en una entrevista a The Times, asegura que las operaciones no se cerraron por culpa de Kevin Keegan, entrenador del Newcastle en aquella época. En el caso de Modric, Jiménez ha negado que decidieran rechazar su incorporación porque el croata era "demasiado liviano", sino que el técnico rechazó reunirse con el agente del centrocampista pese a haber visto sus habilidades sobre el terreno de juego.

En el caso de Benzema, el Newcastle tenía todo casi cerrado según Jiménez. "Todo estaba más o menos acordado", apunta, sin embargo, "todo dependía de Mike", que volvió a echarlo todo abajo. Keegan consideró que la incorporación del francés no era oportuno. En cambio, afirma que "la lista de Kevin era David Beckham, Ronaldinho, Kaká entre otros".

Benzema se entrena en Valdebebas. Foto: Twitter (@karimbenzema)

Keegan niega esta versión

Kevin Keegan no ha tardado en salir al paso de estas declaraciones de Jiménez. El entrenador inglés está escribiendo su autobiografía y ha asegurado que "Tony tiene derecho a opinar, pero la verdad está en el libro", dejando claro que no está nada de acuerdo con la versión que ha dado de la no llegada de Modric y Benzema al Newcastle.

Un error histórico

Sea como fuere, los no fichajes de Modric y Benzema han sido históricos para el Newcastle. El croata finalmente fichó por el Tottenham, de donde llegó al Real Madrid para acabar convirtiéndose en The Best. Por su parte, el galo pasó directamente del Olympique de Lyon al cuadro merengue, donde ya es capitán. Ambos han sido piezas importantes del equipo que ha hecho historia consiguiendo tres Champions League consecutivas y cuatro en cinco años, algo inédito en el nuevo formato de la competición europea y que todavía podrían mejorar esta temporada.