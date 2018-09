La defensa del Madrid: la más joven y reina de Europa

El Real Madrid es un equipo de presente, pero también de mucho futuro. El conjunto blanco cuenta con una plantilla ganadora que reina en Europa, y promete seguir peleando durante muchos años. Con menos de 26 años de media, el cuadro merengue tiene el porvenir asegurado con estos jugadores.

Esto se ve claramente en la defensa, donde solo Marcelo y Sergio Ramos han alcanzado los 30 años, en el caso del camero 32. A esta dupla se suman Carvajal y Varane en el cuarteto de la zaga en defensa, con 26 y 25 años respectivamente, claro ejemplo de que la juventud y la calidad no están reñidas.

Las novedades de este verano no han hecho más que favorecer en este aspecto. Odriozola y Reguilón, las dos incorporaciones de cara a esta temporada, tienen 22 y 21 años, lo que asegura a dos jugadores con más de una década de carrera por delante. A ellos se suma Vallejo, con 21 años también, y Nacho, con 28 -el tercero más veterano de la zaga madridista-, lo que hace que la media total de la defensa del Madrid sea de 25,63 años.

Álvaro Odriozola, frente al Espanyol en su debut oficial con el Real Madrid EFE

Un 'equipo' perfecto en el que futbolistas como Raphaël Varane destacan ya que con tan solo 25 años ya ha ganado cuatro Champions League, pero además también sabe lo que es ganar un Mundial con su país, algo que ocurrió el pasado verano en Rusia. Además, el galo es un pilar fundamental de la Francia de Deschamps, el jefe de la línea defensiva.

Varane ha crecido bajo el cobijo de un Sergio Ramos que lleva desde los 19 años en el club blanco y ha ido quemando etapas hasta convertirse en el capitán y en el mejor defensa del mundo. Además, ejerce como líder y también enseña a las nuevas generaciones los valores madridistas y también cómo llegar a ser un referente en todo el planeta.

Una de las defensas más jóvenes de Europa

La defensa de Julen Lopetegui es una de las más jóvenes entre los grandes de Europa. En España, ni Barcelona ni Atlético de Madrid están por debajo. El conjunto azulgrana cuenta una zaga con una edad media de 27 años, mientras que la del equipo rojiblanco es todavía más alta, con 28. Pero la situación con el resto de campeones de las grandes ligas europeas no es muy diferente.

La Juventus cuenta con la defensa mayor de todos los recientes campeones de ligas en el continente. La Vecchia Signora tiene de media una edad de 28,67 años. Con más de un año de diferente, le sigue el Bayern Múnich. Los de Kovac alcanzan los 27,33 años de media, siendo su línea del campo más vieja tras la delantera. El Manchester City de Guardiola se acerca al Madrid, pero tampoco le alcanza, quedándose en 26,33 años.

De entre todos los campeones, solo el PSG puede presumir de tener una defensa más joven que la del Real Madrid. Con 25,50 años, es la única que mejora el dato, sin embargo, la calidad de los jugadores de su defensa no se puede equiparar a la del Madrid. Sin embargo, tampoco es la más joven de Europa, ya que la del Liverpool se queda en 25 años.

Juventud y calidad unidas

Muchas veces, la juventud es sinónimo de inexperiencia, pero ese no es el caso del Real Madrid. La defensa del equipo blanco es la mejor del mundo, como los premios The Best demostraron el pasado lunes. Sergio Ramos, Marcelo y Varane estuvieron en el once ideal de la FIFA, y Carvajal estuvo entre los nominados, aunque sorprendentemente en su puesto eligieran a Dani Alves. Lo que demuestra que juventud y calidad no están reñidas.