Courtois: "Lopetegui no tiene una rotación fijada de los porteros"

Mucho se está hablando esta temporada sobre la rotación que está llevando a cabo Julen Lopetegui con sus porteros. Muchos han mostrado su disconformidad por la forma de actuar del técnico vasco, sin embargo, el de Asteasu está tranquilo y le ha dado un halo de normalidad a este asunto.

Los más preocupados por este tema deberían ser los dos involucrados, Thibaut Courtois y Keylor Navas, sin embargo, ambos asumen esta competencia oir hacerse con la titularidad de manera sana. La última prueba son las palabras del belga en una entrevista a la canal estadounidense HLN, donde explica cuál es el plan de su entrenador.

Courtois destaca que el titular bajo los "es una elección del entrenador. Él toma las decisiones", pero, ante la pregunta de si será el portero de La Liga y Keylor el de la Champions, destaca que "no se ha acordado nada. No hay fijada una rotación o algo así. Solo ha habido un partido -de Champions-".

Trabaja para estar listo para Lopetegui

Courtois se toma con total normalidad esta situación. Por ello señala que "hago lo mejor que puedo en los entrenamientos para demostrar que siempre estoy listo. Para el entrenador y el equipo, por supuesto". Además, define este escenario como "una situación de lujo".

Thibaut Courtois, durante el entrenamiento previo al partido.

Por si no quedara claro que a Courtois no le importa pelear por el puesto, el ex del Chelsea afirma que "la competencia siempre es saludable y no tengo problemas con eso". Además, elogia a su compañero al considerar que "tenemos grandes soluciones, elijamos al que elijamos".

Las palabras de Courtois dejan claro que los jugadores aceptan el reto de Lopetegui. Ambos pelean para ser el mejor y tener la oportunidad en cada partido de ser el elegido por su entrenador para defender la portería madridista, por lo que esta claro que la polémica que se ha montado en torno a la rotación de guardametas no es algo que preocupe en el vestuario.