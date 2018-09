Los 'The Best' ya brillan en Valdebebas tras posar junto a sus compañeros

Premios The Best

THE BEST

La plantilla del Real Madrid felicitó a los compañeros que fueron premiados en la gala 'The Best' celebrada en Londres. Antes del comienzo del entrenamiento, los futbolistas posaron con los galardones de los premiados. Modric como mejor jugador del mundo y centrocampista del mejor once de la FIFA, galardón que compartió con Varane, Marcelo y Sergio Ramos. Mientras que Courtois posó con el de mejor portero.

Homenaje a Modric, Ramos, Courtois, Varane y Marcelo en el entrenamiento del Real Madrid

Los compañeros se mostraban muy felices por los jugadores premiados. Un Madrid que siempre quedará para la leyenda volvió a ser el rey de la gala más prestigiosa de la FIFA. Las ausencias no lograron crear una ceremonia descafeinada, al revés, el jugador croata brilló más ante los continuos aplausos que recibió nada más subir al escenario a saludar a Infantino y recoger el premio más importante en su carrera individual.

El único jugador que faltaba en la sesión de fotos era Isco, que se ha ejercitado en el gimnasio y es seria duda para ser titular frente al conjunto de Machín. Esta posible baja aumenta las posibilidades de que la BBA vuelva a jugar de inicio. El jugador del Arroyo de la Miel estaba jugando a un gran nivel y también buscará recuperarse para jugar frente al Atlético de Madrid. El Real Madrid podría viajar sin dos de sus dos hombres clave.

Premios ''FIFA the Best 2018'' NEIL HALL Agencia EFE

Sesión previa al encuentro contra el Sevilla

El Sevilla no estaba teniendo su mejor temporada, pero en tan solo tres días anotó once goles en dos partidos, cifras que hacen ser optimistas a los andaluces antes de la visita del Real Madrid. El conjunto blanco, por su parte, no mejora las cifras, pero ha mantenido la puerta a cero en los dos últimos partidos gracias a una defensa que este lunes fue recompensada con premios 'The Best' a Sergio Ramos, Varane y Marcelo. Mientras que el guardameta que tiene más posibilidades de salir de inicio este miércoles, fue nombrado mejor portero.