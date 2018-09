El Sevilla pide a su afición que respete al Real Madrid

Comunicado del Sevilla

"Este miércoles nos visita el Real Madrid, el campeón de la Champions League. Viene a un feudo en el que no se encuentra cómodo jamás, como indican los últimos resultados. El Sevilla FC quiere transmitir a sus aficionados su firme deseo de que vivan con pasión este partido en el Ramón Sanchez-Pizjuán, siempre sin olvidar que la pasión no está reñida con el respeto. El fútbol es un deporte pasional, pero en él no caben insultos ni conductas intolerantes con aquellos que nos visitan. Animar no está reñido con respetar al contrario. Animar, en definitiva, no es insultar, ni insultar es animar. Nervión debe ser una caldera que lleve en volandas al equipo sin recurrir al menosprecio al rival. Hacer lo contrario supone manchar los valores de nuestro club. La tolerancia y el respeto entre los aficionados son parte inherente del fútbol, al igual que la animación, sin excluir una cosa de la otra.

En este sentido, el Sevilla FC reafirma su inquebrantable compromiso contra la violencia y con el cumplimiento de la normativaque regula las obligaciones de los clubes deportivos y SAD en materia de prevención y erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El Sevilla FC, además, muestra su adhesión a la campaña AFICIÓN+RESPETO: VIVE EL FÚTBOL impulsada por LaLiga. Asimismo, el club recuerda que, desde hace varias temporadas, desarrolla el proyecto Cordiality, con el que persigue fomentar la tolerancia en el fútbol, reforzando el traslado de valores positivos y fundamentales del deporte como el esfuerzo, la unión y el equipo, además del respeto y la convivencia pacífica entre aficionados de diferentes colores. Todos estos aspectos, cabe apuntar, se trabajan en la entidad desde hace años, educando entre los más pequeños con el programa escolar Sácale + Partido al Cole.".