Las opciones de Lopetegui para suplir la baja de Isco

Este martes, Julen Lopetegui ha recibido un duro revés, ha perdido a Isco para el próximo mes de competición. El malagueño ha sufrido una apendicitis por la que ha tenido que ser operado de urgencia. Es un problema para el técnico vasco, pero todo tiene solución, y el exseleccionador ya está pensando en las opciones que tiene para suplir al ex del Málaga.

Isco era uno de los jugadore más en forma de la plantilla. Pero Lopetegui tiene tres opciones posibles para poder suplir la ausencia del de Arroyo de la Miel en el once inicial. Asensio, Ceballos o incluso Mariano pueden ser claves en este periodo de baja del andaluz.

La BBA, la opción más probable

En los primeros partidos de la temporada Lopetegui ha estado alternando a Isco y Asensio en el once titular. Dependiendo de que jugara uno u otro, el esquema cambiaba ligeramente, sin embargo, ahora que el malagueño no está, la inclusión del balear en el once es la opción más plausible para los próximos partidos.

Gareth Bale, Karim Benzema y Marco Asensio

Con el clásico 4-3-3 que ha lucido el Real Madrid en los últimos años, Asensio formaría en ataque junto con Bale y Benzema. A la BBA la acompañarían Modric, Kroos y Casemiro en el centro del campo, formando el equipo titular habitual en el conjunto blanco.

Ceballos, el jugador más parecido

Si Lopetegui, en algún partido quiere reforzar el centro del campo, la opción más parecida a la de Isco es incluir a Dani Ceballos. El ex del Betis formaría en el centro del campo junto a Modric, Kroos y Casemiro. De esta manera, el equipo merengue fortalecería la medular para tener más posesión de balón.

Ceballos durante el Real Madrid - Leganés de La Liga Reuters

El utrerano ya es uno de los jugadores a los que más confianza ha dado Lopetegui en este inicio de temporada, algo que puede ayudarle ahora. Para Ceballos, al contrario de lo que ocurría la temporada pasada, no sería algo nuevo este curso partir desde el once titular, ya que ante el Getafe, el Athletic de Bilbao y el Espanyol fue uno de los elegidos.

Mariano, la opción más remota

Hay una tercera opción por la que Lopetegui podría apostar en los próximos partidos, aunque es bastante más remota que las anteriores: la inclusión de Mariano en el once titular. Esta opción será más difícil de ver ya que necesitaría incluir más cambios, sin embargo, puede ser una buena oportunidad cuando quiera dar descanso a alguno de los jugadores del centro del campo.

Mariano Díaz celebra su gol en Champions con el Real Madrid frente a la Roma REUTERS

Para la inclusión del hispano-dominicano, el esquema debería ser un 4-4-2. Mariano jugaría en la delantera junto a Benzema. Les acompañarían por las bandas dos de estos tres hombres: Bale, Asensio o Lucas Vázquez. Para finalizar con el equipo titular, Casemiro, Kroos o Modric formarían la pareja encargada de ocupar la medular, completando así las tres opciones de Lopetegui para suplir la baja de Isco.