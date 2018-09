Modric, protagonista de la prensa mundial tras recibir el 'The Best'

Modric con el premio The Best de la FIFA Reuters

El Real Madrid y, sobre todo, Luka Modric, fueron los grandes protagonistas de la gala de los premios The Best que celebró la FIFA este lunes. El croata ha recibido el premio al mejor jugador de la temporada pasada, como ya pasara como los galardones de la UEFA, tras conseguir la Champions League con el cuadro merengue y llegar a la final del Mundial de Rusia.

Ahora, con la resaca de la gala, la prensa internacional no ha dudado en rendirse a Modric en sus portadas. En Inglaterra, Italia, Argentina o Brasil, el centrocampista copa todos los elogios por su merecido reconocimiento del máximo organismo del fútbol mundial.

En su tierra natal, el medio Sata24 abre su portada con un claro "¡Bravo capitán!". Sin embargo, lo más llamativo es que recuerdan la portada del diario Sport en la que aseguraban que el fichaje de Modric por el Real Madrid era una estrategia madridista para tapar vergüenzas.

Imagen de portada de Sata24

Europa se rinde a Modric

En el resto de Europa, la situación no es diferente. En Inglaterra, Mirror destaca que "Salah marca el gol de la temporada pero Modric se lleva el premio gordo". Por su parte, The Sun señala que recibió el galardón "tras guiar a su país en el Mundial y ser clave en la Champions League del Real Madrid", y The Telegraph señalaba que "Luka Modric era nombrado jugador del año "con la ausencia de Ronaldo y Messi".

En Italia, los medios destacan que Cristiano Ronaldo no se llevó ninguno de los premios a los que estaba nominado. "Modric triunfa en el premio The Best y CR7 también es derrotado por Salah", señala Tuttosport, mientras que La Gazzetta dello Sport asegura que "Ronaldo desairado, Modric el mejor". En Francia, incluso ya apuntan al próximo objetivo del croata. Le Parisien destaca en su portada "Balón de Oro, ¡atentos a Modric!".

En Sudamérica también se hacen eco

La victoria de Modric también ha llegado al continente americano. En Argentina y Brasil también destacan la victoria de Modric sobre Salah y Cristiano Ronaldo. Olé asegura que "Modric, The Best. Ganó a Salah y Cristiano, quien al igual que Messi, que terminó quinto, no estuvo en la ceremonia". Mientras Globoesporte afirmaba que "Modric vibra con el premio al mejor jugador del mundo".