Figo: "Modric se merecía el The Best"

THE BEST

Durante la jornada del lunes, la presencia de jugadores del Real Madrid se iba a hacer notar en la gala de The Best de la FIFA. Sergio Ramos, Raphaël Varane, Thibaut Courtois y Marcelo iban a ser algunos de los nombres propios, todos ellos premiados. Sin embargo, el que se sobrepuso por encima de todos fue Luka Modric, quien tomó el relevo de Cristiano Ronaldo como mejor jugador.

Después de que el centrocampista croata recibiera el galardón, hubo muchas especulaciones en las redes sobre si era merecido o no. Un exjugador madridista como Luis Figo, ha hablado al respecto y lo tiene bastante claro: "Modric se merecía el 'The Best' después del año que ha hecho, ha ganado muchos títulos y ha cuajado un gran Mundial. Es un jugador increíble".

Por otra parte, el portugués tampoco quiso quitarle mérito al resto de nominados: "Creo que todos lo merecían, pero solo uno puede llevárselo". De esta manera, asegura que los galones de Modric tanto en el Madrid como con Croacia, pieza clave para ambos, son dignos merecedores de un premio muy trabajado.

Modric, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

Desde su llegada al Santiago Bernabéu, el actual '10' del equipo blanco ha ido progresando de manera considerable con el paso de las temporadas. Al principio estaba en el punto de mira, pues un sector de la afición consideraba que podría no estar a la altura, algo a lo que Luka se ha encargado de responder haciendo lo que mejor sabe: jugar al fútbol.

Para todos sus entrenadores en el Real Madrid ha sido importante y continúa siéndolo. A ello hay que sumarle su última gran hazaña con la selección balcánica. Contra todo pronóstico, se plantó en la final del Mundial contra una Francia que fue la única capaz de poner fin al sueño croata, dejándoles a un paso de la gloria eterna. Aún así, Modric dirigió a los suyos con gran desparpajo, y este The Best ha sido dedicado por el propio croata para todos los amantes del deporte rey.