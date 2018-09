Courtois: "Viajar dos horas y media aquí teniendo que jugar no es lo mejor"

Courtois, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

THE BEST

El Real Madrid triunfó en la gala de los premios The Best por tercer año consecutivo. Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo... subieron al escenario para ser aclamados por los asistentes, entre los que no estaban ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. Pero sin mostrar demasiada emoción, el conjunto blanco ya está centrado en el partido del miércoles, que viaja a Sevilla para jugar en el Sánchez Pizjuán.

Thibaut Courtois no tenía especial ilusión en viajar a Londres y tener que jugar dos días después en La Liga. También tuvo palabras para los ausentes: "Al final es lo que hay. En dos días hay un partido de liga y eso tiene que ser lo más importante. Viajar dos horas y media aquí teniendo que jugar después no es lo mejor. Entiendo que algunos no vengan, luego depende de cada uno si quiere venir o no, pero se puede entender, no creo que los futbolistas estén hablando de ello", aclaró el belga en declaraciones a los medios españoles desplazados a la capital inglesa.

Courtois, además fue el ganador del 'The Best' a mejor portero, e indicó estar "muy feliz" de jugar en "el mejor club del mundo" y deseó "poder seguir dándole muchas alegrías a los aficionados. Además, destacó la aparición en el once ideal de la FIFA 2018 de cuatro madridistas y la elección de Luka Modric como mejor jugador.

"Eso dice mucho del equipo, que hay mucha calidad y nosotros hacemos todo los posible por seguir ganando partidos y trofeos. Otros también merecían estar aquí", afirmó el mejor arquero del Mundial de Rusia.

Premios ''FIFA the Best 2018'' NEIL HALL Agencia EFE

Puede a volver a jugar de titular frente al Sevilla

El portero belga puede volver a salir en el once titular ante el conjunto de Machín. Desde que jugara contra el Leganés, ha sido titular en las dos siguientes jornada, y frente al Sevilla sería su cuarta titularidad seguida en el campeonato español.