Carvajal e Isco no se entrenan y son duda ante el Sevilla

El Real Madrid ha continuado con el trabajo en Valdebebas y ha terminado de preparar el partido contra el Sevilla de este miércoles. La noticia es que Carvajal ha vuelto trabajar al margen del grupo y será baja para el partido. Isco tampoco estaba presente con sus compañeros y es sería duda para el encuentro del Sánchez Pizjuán. Los galardonados en la gala del premio The Best también estaban presentes en la sesión, donde se han fotografiado con los premios junto a sus compañeros.

El lateral derecho sigue arrastrando unas molestias que también le impidieron ser de la partida frente al Espanyol el pasado sábado. La gran duda de Julen Lopetegui es quien sustituirá a Carvajal, puede repetir titularidad Odriozola o alinear a Nacho, que también fue titular pero en el lateral izquierdo. El '2' espera recuperarse a tiempo para llegar al derbi que se disputa este sábado en el Santiago Bernabéu.

La otra sorpresa la ha dado Isco, que se ha ejercitado en el gimnasio y es seria duda para ser titular frente al conjunto de Machín. Esta posible baja aumenta las posibilidades de que la BBA vuelva a jugar de inicio. El jugador del Arroyo de la Miel estaba jugando a un gran nivel y también buscará recuperarse para jugar frente al Atlético de Madrid. El Real Madrid podría viajar sin dos de sus dos hombres clave.

Isco, presionado por dos jugadores del Espanyol REUTERS

Un partido complicado para ambos equipos

El Sevilla no estaba teniendo su mejor temporada, el en tan solo 3 días anotó 11 goles en 2 partidos, cifras que hacen ser optimistas a los andaluces antes de la visita del Real Madrid. El conjunto blanco, por su parte, no mejora las cifras, pero ha mantenido la puerta a 0 en los dos últimos partidos gracias a una defensa que este lunes fue recompensada con premios 'The Best' a Sergio Ramos, Varane y Marcelo.