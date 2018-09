Modric: "Espero seguir a este nivel tres años y seguir ganando con el Madrid"

Luka Modric da su discurso durante la gala de los Premios The Best Reuters

Este lunes ha sido especial para Luka Modric. El jugador del Real Madrid ha ganado el premio The Best a mejor jugador del año. El croata se ha impuesto a Salah y a Cristiano Ronaldo y se ha llevado un galardón totalmente merecido que reconoce su excelente temporada tanto con el equipo blanco como con la selección croata. El centrocampista habló con Realmadrid TV sobre este reconocimiento.

"Es un gran honor y una felicidad recibir este premio. He trabajado mucho para llegar donde estoy a día de hoy. Esta temporada ha sido magnífica la mejore de mi carrera. Con el Madrid he ganado muchas cosas y con la selección conseguimos llegar a la final. Ahora estos premios individuales y este último premio… Es un año inolvidable", aseguró el madridista.

Afirmó también que este ha sido "un año de ensueño". "Si pudiera escribir lo que quería para un año, era imposible imaginar esto. Ahora a disfrutar y a partir de mañana pensar ya en el Madrid y en los dos partidos que tenemos", comentó Luka Modric después de la gala.

Modric, en la gala de los The Best de la FIFA

"Cuando empecé a jugar al fútbol tenía mis sueños. Pero todo esto ha superado todos mis sueños. No hay suficiente manera para describir todo esto", expresó el croata. Reveló que esto se lo tomaría "con naturalidad, como siempre".

"Estoy trabajando duro para poder conseguir títulos con el Real Madrid y como persona, que es parte de mi carácter siempre quiero mejorar. Aunque tenga 33 años parece que estoy mejorando cada año", aseguró Modric a lo que añadió: "Estoy muy bien. Mejor de lo que imaginaba. Espero poder seguir a este nivel dos o tres años más y seguir ganando con el Real Madrid y con la selección".

Paseo por las radios

Después, Luka Modric estuvo en El Transistor donde siguió dando sus impresiones. "Como he dicho en el podio este premio es para toda la gente que he mencionado arriba porque son gran parte de mi carrera y siempre están conmigo", expresó el centrocampista.

Fue preguntado por si prefería tirar un penalti o dar un discurso. "Esto es mil veces peor", comentó el croata en referencia a los discursos. "En las otras siempre estás preparado pero para esto no. No estoy acostumbrado. Es otra cosa. Pero cuando empiezas a hablar, no miedo, pero te vas tranquilizando", comentó.

Modric con sus premios en la gala The Best de la FIFA

"Me he fijado en mi mujer, mis hijos, mi familia y mis compañeros. El 'presi' también que estaba enfrente pero más en mi mujer y en mis niños", aseguró. "Mucha gente me decía que iba a ganar pero yo no pensaba nada. Claro que cuando estás ahí piensas que puedes ganar pero no sabía nada. Estaba muy contento de estar entre los tres", afirmó el '10'.

Modric aseguró que no sabía si Cristiano Ronaldo le había felicitado ya que "el teléfono lo tiene mi mujer", aseguró. En cambio, sí que reveló que estuvo "hablando con Zidane y recordando nuestro tiempo". "Yo estaba tranquilo. Nunca dudaba de mí mismo. Sabía que tarde o temprano iba a salir. Necesitaba continuidad y sabía que iba a demostrar mi calidad y triunfar en el Madrid", expresó mientras recordaba sus inicios en el equipo blanco.

Por último, aseguró en El Larguero que le gustaría "acabar mi carrera en el Madrid". "Pero va ver que pasa en el futuro, es un club muy exigente, si eso pasa contento, nadie más contento que yo, pero hay que ver como voy a rendir", concluyó Modric.