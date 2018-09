Dani Alves: "¿El Madrid peor sin Cristiano? Es una mentira... marcará otro"

Dani Alves junto a su mujer en los premios The Best Reuters

THE BEST

Este lunes tiene lugar la gala de los Premios The Best que otorga la FIFA a los mejores futbolistas de la temporada. Uno de los jugadores que acudió al acto en Londres fue Dani Alves. El jugador del PSG habló a los micrófonos de El Chiringuito de Jugones donde dio su opinión sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

"¿El Madrid peor sin Cristiano? Es una mentira... marcará otro", aseguró el lateral derecho en la alfombra verde de la gala. "Yo lo he dicho. Es una mentira que genera un debate en la prensa. Se fue Cristiano y vendrá otro", insistió el brasileño. De esta manera, se muestra positivo con el rumbo que puede tomar el Real Madrid durante esta temporada.

Hay que recordar que este verano el portugués abandonó el equipo blanco después de nueve temporadas defendiendo los colores del conjunto merengue. Durante ese tiempo el luso ganó un total de 17 títulos con la entidad madridista y se convirtió en un jugador capital marcando más de 400 goles y siendo el máximo goleador en la historia del club blanco. Una baja sensible que de momento los hombres de Julen Lopetegui no están notando.

Un gran Modric, nominado

Si el Real Madrid no está notando la baja de Cristiano es gracias, en parte, a Luka Modric. El croata ha completado una temporada magnífica, tanto a nivel de clubes como de selecciones. El centrocampista brilló en el pasado Mundial de Rusia con su selección y con el equipo blanco ganó la Champions League por tercera vez consecutiva. De hecho, es uno de los nominados para hacerse con el premio The Best a mejor jugador de la temporada. Sería un reconocimiento a una gran campaña.

