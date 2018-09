Courtois: "¿La cuarta Champions consecutiva? Somos un candidato"

Courtois, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

THE BEST

Thibaut Courtois es uno de los elegidos que han acudido a Londres para estar en la gala de los The Best 2018. El internacional belga acudió con sus padres y pisó la alfombra verde con fuerza como uno de los nominados a mejor portero y también a entrar en el once ideal del año. Además, el ex del Chelsea también tuvo tiempo para hablar ante los medios de comunicación en la previa del evento.

El guardameta del Real Madrid fue elegido el Guante de Oro del Mundial de Rusia. Courtois ha reconocido que tuvo una buena actuación, así como Bélgica al completo. "En el Mundial estuve bien, el equipo también, y personalmente fue asombroso conseguir el Guante de Oro, pero en el fútbol lo que cuenta es el colectivo y fue una pena no llegar a la final -con Bélgica en el Mundial de Rusia-", ha señalado el arquero.

Los premios colectivos son los que todo jugador quiere, pero también recibir los galardones individuales gusta y mucho. "Esto es un deporte en equipo pero estos premios son también bonitos. Me gustaría ganar otro premio esta noche", ha asegurado en la alfombra verde.

Courtois, durante un calentamiento en el Santiago Bernabéu JUAN MEDINA Thomson Reuters

También ha tenido tiempo Courtois para hablar de la Champions League. El guardameta coloca al Real Madrid de Lopetegui como uno de los candidatos a hacerse con 'La Orejona' en el Wanda Metropolitano el próximo mes de junio. "Tenemos un gran equipo y claro que somos uno de los candidatos", ha afirmado. "Me encantaría ganar el trofeo", ha seguido diciendo acerca de la máxima competición continental a nivel de clubes.

"Somos como somos. Yo juego mejor así. Me gusta jugar así. Soy un hombre tranquilo y es lo que necesita el equipo y por eso juego así", ha comentado al respecto de su forma de ser y lo que puede aportar a este Real Madrid que podría volver a hacer historia si gana la cuarta Champions consecutiva, La Decimocuarta en la historia del club blanco.