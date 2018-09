Roberto Martínez: "Courtois está en el mejor momento de su carrera"

Thibaut Courtois fue el fichaje estrella del Real Madrid este verano. El guardameta llegaba tras ser elegido Mejor Portero del Mundial de Rusia y con la intención de pelear el puesto con Keylor Navas. Tras sus primeros partidos con el conjunto blanco, Roberto Martínez ha explicado cómo ve la situación del arquero.

En una entrevista con EFE, el seleccionador belga ha asegurado que "está en un periodo de adaptación", al igual que le ocurrió en su primer año en el Chelsea. Roberto Martínez recuerda que en el conjunto londinense "se dio una situación de tener que luchar con una gran leyenda del fútbol inglés como Petr Cech", destacando que "ahora está llegando a un club como el Real Madrid, donde él está preparado para luchar por su posición y para poder estar listo para lo que se le necesite".

El técnico española asegura que le ha visto "muy contento cuando estuvimos en los partidos de la selección". Considera que "está muy motivado, muy contento con el proyecto. Le vamos a ver crecer incluso con la intensidad que un club como el Madrid conlleva".

Thibaut Courtois, durante el entrenamiento previo al partido.

El crecimiento de Courtois en el Madrid

Roberto Martínez tiene claro que Courtois seguirá creciendo en el conjunto blanco. "Piensa que cada jugador gana partidos y gana experiencia y está en un momento distinto de su carrera", comenzaba explicando el seleccionador belga. "Es un jugador que ha sido elegido el mejor portero del Mundial, es una figura histórica en el fútbol belga, ha ganado la liga con el Atlético de Madrid, ha ganado la Premier League con el Chelsea", recuerda.

Por todo esto Roberto Martínez apunta que "está en un momento en el que puede ofrecer muchísimo al Real Madrid y él puede desarrollarse aún más, porque la experiencia hace que esté en el mejor momento de su carrera".

Las cualidades de Courtois

Courtois es uno de los candidatos a ser nombrado Mejor Portero del Año por la FIFA. Para Roberto Martínez, aunque "el fútbol es un deporte de equipo" considera que "los títulos son lo que cuenta". Sin embargo, no duda en las cualidades que tiene Courtois para ganar este galardón.

"A nivel de mejor portero, Courtois, por su consistencia, y por su trabajo y no solo en lo que es un portero de cara a gol, por lo que aporta también en el inicio de la jugada, en entender el juego...", asegura. Además, añade que "fue claramente el mejor portero del Mundial. No creo que haya ninguna duda", por lo que sería un justo campeón. Sin embargo, como afirma el ex del Wigan, "luego ya es considerar si estos premios tienen que ser directos para los campeones o para el jugador que tiene una incidencia más grande en todos los partidos que juega", ya que "Courtois jugó siete partidos con mucha incidencia en el juego ofensivo y defensivo".