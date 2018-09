Karius: "Sergio Ramos nunca me ha pedido perdón"

Han pasado casi cuatro meses desde que el Real Madrid y el Liverpool se vieran las caras en Kiev en la gran final de la Champions. Los blancos volvieron a agrandar su historia, consiguiendo la tercera consecutiva y la cuarta en cinco años. Sin embargo, el debate del postpartido giró en torno a la figura de Loris Karius, exportero del club inglés, quien defendía haber sufrido una conmoción cerebral durante el encuentro.

El guardameta alemán ha vuelto a hablar al respecto en una entrevista para Bild, en concreto de la acción en la que terminó chocando con Sergio Ramos: "No sé si lo hizo a propósito, nunca me ha pedido perdón. Solo lo sabe él, pero no es importante saberlo". Además, se acordó de sus fallos en los goles que encajó: "Nadie sabrá hasta qué punto mis errores se debieron a la lesión que sufrí. No es una justificación, solo una explicación".

Después del partido, Karius fue sometido a pruebas médicas, de las que ha revelado los resultados, y trata de explicar lo que ocurrió tras el segundo gol de Gareth Bale, que llegó en un disparo lejano que le dio en las manos pero no pudo parar: "Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico".

Fallo de Karius en el tercer gol del Madrid

Finalmente, el partido se resolvió con un 1-3 favorable al Madrid. El primer gol lo iba a firmar Benzema, en la que el propio Karius cometió el error de sacar en corto, y el delantero francés lo aprovechó para rematar a placer. Mané era el encargado de empatar momentáneamente, pero la entrada de Bale fue clave para el cuadro merengue.

El galés volvió en poner en ventaja a los blanco con una chilena para el recuerdo, y en el tercero, el segundo en su cuenta particular, el portero del Liverpool iba a volver a estar en el punto de mira. A priori era un tiro lejano potente que podía detener, pero no puso las manos con demasiada fuerza y del rebote acabó entrando en la portería. Actualmente el meta alemán milita en el Besiktas, donde también ha protagonizado alguna acción similar, dando de qué hablar a su afición.