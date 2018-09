El Real Madrid celebró este domingo las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria junto a los socios compromisarios. Florentino Pérez y su junta directiva presidieron el acto. El máximo mandatario del club blanco dio un discurso para abrir la Asamblea. El informe del presidente pasó por el balance de la temporada, las caras nuevas e, incluso, recordó a Zidane y Cristiano.

Florentino Pérez: "Este ciclo es histórico; somos un modelo de éxito"

Doblete europeo

"Por primera vez hemos ganado el doblete europeo en baloncesto y fútbol, el primer club en lograrlo. Los madridistas nos sentimos orgullosos porque estamos viviendo un ciclo histórico en lo deportivo, económico y social, somos un modelo de éxito estudiado en las mejores universidades".

Los mejores están en el Madrid

"Los mejores jugadores del mundo ya están aquí. Tenemos una plantilla espectacular con once jugadores al once Mundial FIFA. Un Modric que ha sido mejor elegido mejor jugador, mejor centrocampista de la Champions y que aspira al premio The Best. Mención especial a Varane por haber sido campeón del Mundo con Francia. El éxito es consecuencia del proyecto deportivo y de la ecuación Bernabéu: tener a los mejor jugadores del mundo, los mejores de España, a los mejores jóvenes y la cantera".

Las caras nuevas del Madrid

"Llegan jugadores como Vinícius, una de las estrellas emergentes o Odriozola, un portero de 18 años con un futuro espectacular. Diez jugadores del primer equipo son canteranos y uno de ellos es Mariano. Seguimos con la idea de ceder a los jóvenes. Courtois viene como el mejor portero del Mundial de Rusia y llega al Madrid con un gran futuro por delante".

Apuesta por los jóvenes

"Los jóvenes como piedra angular del proyecto junto a los mejores jugadores del mundo. Una plantilla diseñada para ganar títulos".

Florentino Pérez, en la Asamblea del Real Madrid

Recuerdo a Cristiano

"Máximo goleador de la historia de nuestro club y digno sucesor de Alfredo Di Stéfano. Ha sido un referente y su trayectoria con esta camiseta será recordada de generación en generación. Muchas gracias, Cristiano Ronaldo".

Mensaje para Zidane

"Ha entrado en la historia como uno de los grandes gigantes del Real Madrid. Zidane es el Real Madrid y al igual que Cristiano Ronaldo, sabe que esta es su casa para siempre".

Éxito de la sección de baloncesto

"Lo que está logrando este equipo de baloncesto quedará en la memoria de todos los aficionados. La décima Copa de Europa conquistada en Belgrado es ejemplo de la hegemonía de este equipo".

"Gracias Doncic"

"Se ha formado con nosotros como jugador y como persona. Ahora, tras ganarlo todo con nosotros, emprende una nueva aventura en la NBA, tras ser elegido como mejor jugador de Europa con sólo 19 años. Gracias Luka Doncic".

Remodelación del Santiago Bernabéu

"Uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos es convertir al Santiago Bernabéu en uno de los más modernos del mundo. Con la ciudad Real Madrid crece nuestro sentido de pertenencia y nuestro patrimonio".

El Madrid, en todas partes

"Hemos cambiado la vida de cerca de 900.000 niños y niñas, estamos en 80 países, estamos también al lado de los mayores".

Los valores del Madrid

"Este es el club con mayor autoexigencia del mundo. Nosotros mismos nos la imponemos para seguir siendo el mejor equipo del mundo. Cuando eres el mejor puedes llegar a pensar que el triunfo es fácil. Sacrificio, humildad y respeto son los valores del Real Madrid y los que nos han hecho grandes".

Reyes de Europa

"Llevamos siendo campeones de Europa en fútbol durante 848 días".