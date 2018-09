Florentino Pérez arrasa: aprueba las cuentas del Madrid con el 99% de los votos

Los socios compromisarios del Real Madrid han aprobado las cuentas presentadas por la junta directiva de Florentino Pérez casi por unanimidad. El presupuesto para la temporada 2018/2019 ha recibido el respaldo de 1.223 compromisarios, el 98,7%. La propuesta de las cuotas sociales para el ejercicio 2019/2020 recibió 1.220 votos favorables (98,5%).

Los socios compromisarios del Real Madrid aprueban las cuentas del club

Respecto a esto último, los menores de 11 años y los socios de 50 años de antigüedad estarán exentos. A partir de los 11 a los 14 pagarán 42,20 euros, el pago para los reducidos será del 61,60 y la de adulto de 123,30. Las aportaciones vigentes hasta la fecha se incrementarán con el IVA correspondiente en el momento de su devengo.

El cierre de las cuentas de la temporada pasada también recibió el visto bueno del 99,03% de los socios con derecho a voto en la Asamblea General del Real Madrid. Para llevar a cabo dicha operación se tuvieron en cuenta la memoria, liquidación del presupuesto, balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del pasado curso.

Florentino Pérez, en la Asamblea del Real Madrid

Ciclo histórico

"Por primera vez hemos ganado el doblete europeo en baloncesto y fútbol, el primer club en lograrlo. Los madridistas nos sentimos orgullosos porque estamos viviendo un ciclo histórico en lo deportivo, económico y social, somos un modelo de éxito", comenzaba anunciando el presidente merengue.

"Los mejores jugadores del mundo ya están aquí. Tenemos una plantilla espectacular con once jugadores al once Mundial FIFA. Un Modric que ha sido mejor elegido mejor jugador, mejor centrocampista de la Champions y que aspira al premio The Best. Mención especial a Varane por haber sido campeón del Mundo con Francia. El éxito es consecuencia del proyecto deportivo y de la ecuación Bernabéu: tener a los mejor jugadores del mundo, los mejores de España, a los mejores jóvenes y la cantera", mencionaba orgulloso.

Además, anunciaba que han llegado jugadores con un gran talento como Vinicius, Odriozola o "el mejor portero del Mundial de Rusia" y nominado entre los más destacados guardametas que optan al The Best, Thibaut Courtois. Se apuesta por "los jóvenes" que son la "piedra angular del proyecto junto a los mejores jugadores del mundo", lo cual confecciona "una plantilla diseñada para ganar títulos".