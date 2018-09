Asensio, de un prometedor presente a un futuro como líder del Madrid

El Real Madrid volvió a ganar en Liga. Lo hizo frente al Espanyol en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que el conjunto blanco no tuvo toda la pegada que se le ha visto en los últimos choques, pero que se resolvió gracias a un gol de Asensio, que contó con el suspense añadido del VAR que dio el gol como legal, después de demostrar que no había fuera de juego alguno.

Asensio fue la cara del equipo. Fue la referencia arriba tras la suplencia de Gareth Bale, al que Lopetegui dio descanso tras un inicio de temporada arrollador en el que, además, lo ha jugado casi todo. Esto cargó a Asensio de más responsabilidades que lo intentó como nunca. Estuvo volcado en el gol que llegaría en el minuto 41. Un buen desmarque dentro del área que definió a las mil maravillas ante Diego López y un defensor rival. A partir de ahí empezó a mostrar su calidad y descaro y, aunque no volviera a encontrar el gol, cerraba un partido más que notable con 1-0 en el marcador y siendo el héroe a ojos de la afición madridista.

El héroe en la victoria contra el Espanyol

Sin Bale en el campo fue el líder ofensivo del Real Madrid. El galés vio desde el banquillo como su compañero asumía con naturalidad su papel como líder sobre el campo. Es el relevo natural y es que si bien Bale era el sucesor de Cristiano en el Real Madrid desde la primera vez que se puso la camiseta blanca, Asensio lo es de Bale. Está llamado a ser el líder del Real Madrid dentro de unos años y a sus 22 años ya promete. Tiene las cualidades que hay que tener para ser el encargado de tirar del carro merengue y ahora solo falta madurar algo más al futbolista.

Odriozola y Benzema celebran con Asensio su gol EFE

El heredero de Cristiano

Asensio es uno de los grandes beneficiados de la salid de Cristianos del Real Madrid. El portugués siempre fue cercano con Asensio y tenía mucha fe depositada, hasta el punto de que el '7' destacara a su ya excompañero como su heredero en el club blanco y en los grandes premios individuales que durante la última década han dominado entre él y Messi. Gracias al adiós de Cristiano, ahora tiene un hueco importante en el once titular del Real Madrid. Este era su gran deseo y es que tras dos temporadas de crecimiento, le ha llegado su gran oportunidad. Asensio ha dejado de ser ya la gran promesa que fue, para ser una realidad. Su sociedad con Bale y Benzema (la BBA) está siendo bastante rentable por ahora.

Su temporada ha comenzado muy bien. En siete partidos oficiales que ha jugado con el Real Madrid. Ha sido el causante de hasta seis goles del equipo en estos encuentros, el último el de cabeza contra el Espanyol. Por medio, dos asistencias dadas y tres penaltis cometidos a favor. A destacar su paso también por la Selección en el último parón de selecciones en el que destacó marcando un golazo.

Asensio se pide el '10'

Va escalando año tras año y ya se imagina su futuro en el Real Madrid. Lo hace con un numero especial a su espalda: el '10'. El mallorquín tiene claro que quiere triunfar con un número echo para los grandes y, ni mucho menos, quiere terminar su carrera con el '20'. Este verano tuvo la oportunidad de coger el '7' de Cristiano pero no quiso, su camino pasa por el '10'. Un número que ahora no lo lleva cualquiera: Luka Modric. El '10' no podría estar mejor representado por una persona más indicada. El Balón de Oro del Mundial, mejor jugador de la UEFA y gran favorito a llevarse el 'The Best' este próximo lunes.