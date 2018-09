Asensio elige dorsal para el futuro: quiere el '10'

Marco Asensio fue el protagonista del partido entre el Real Madrid y el Espanyol, correspondiente a la jornada 5 de La Liga. El mallorquín fue el autor del único gol del encuentro disputado este sábado 22 de septiembre en el Santiago Bernabéu. Pero, además, el jugador también ha sido protagonista en zona mixta, donde ha dejado una declaración que dará mucho que hablar.

"Me gustaría llevar el número 10 en el futuro, ahora está en buenas manos", ha asegurado el futbolista balear ante los medios de comunicación. Desde que llegó al Real Madrid, Asensio ha lucido el '20' a su espalda. Un número al que tiene cariño, pero que prefiría cambiar en un futuro no muy lejando, ya que, tal y como comentó hace apenas unas semanas, no quería retirarse con el '20'.

Este número es un dorsal que ya ha quedado asociado al nombre de Marco Asensio, pero este quiere cambiarlo y ya tiene un objetivo: el '10'. Por ahora, este es propiedad de Modric, el mallorquín lo sabe y, por ello, esperará al momento en el que el croata abandone el club, o bien cuelgue las botas vestido de blanco, dentro de varios años para hacerse con el objeto de su deseo.

No al '7'

Tras la salida de Cristiano Ronaldo del club blanco el pasado mes de julio, mucho se especuló sobre la posibilidad de ver a Asensio con el '7' a la espalda. Sin embargo, Marco decidió seguir vistiendo el '20' y el número que han portado leyendas como Raúl o Juanito acabó en las manos de Mariano, quien, por otro lado, se ha ganado al Santiago Bernabéu en tiempo récord.

Asensio, durante el partido ante el Getafe. Kiko Huesca EFE

Marco Asensio está llamado a hacer historia tanto en el Real Madrid como con la Selección. Incluso Cristiano le llegó a nombrar como el número uno en la lista de sus sustitutos. Pero, por el momento, el jugador no quiere hablar de los grandes premios como el Balón de Oro. "¿Que si me siento en la mesa? Lo de las mesas está de moda -risas-... depende de la compañía. Si queréis hablar del Balón de Oro eso es cosa vuestra yo sigo a lo mio", ha comentado ante los micrófonos. Tanto el galardón dorado como el '10' son cuestión de tiempo que lleguen hasta él.