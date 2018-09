Pellegrino: "¿Lunin? En la Copa del Rey veremos si es momento de hacer cambios"

Esta jornada, el Leganés visita Ipurúa para hacer frente al Eibar y tratar de salir de la mala racha, que le ha condenado a ocupar la última posición de la tabla tras las primeras cuatro jornadas. En la previa, Mauricio Pellegrino atendía a los medios en rueda de prensa, pero una de las preguntas iba a provocar su enfado.

El gesto de la cara de Pellegrino iba a cambiar cuando salía a la luz el debate de la portería. Y es que Lunin, quien llegaba al Real Madrid este verano y era cedido al equipo de Butarque, aún no se ha vestido de corto para jugar en partido oficial. El técnico ha sido contundente al respecto: "Cuéllar va a seguir siendo el portero titular, no entiendo por qué siempre tiene que darse este tema, dudo mucho que esto se le pregunte a cada equipo antes de cada partido".

A continuación, el nombre de Andriy Lunin no iba a tardar en manifestarse. Viendo que las intenciones de las preguntas iban a parar en la figura del joven guardameta ucraniano, el entrenador del Leganés cortó de raíz de inmediato: "Es un chico que se está adaptando, que está conociendo a los compañeros y al idioma, y que está viviendo una situación nueva. Nos puede sumar en algunos momentos".

Lunin con la camiseta del Leganés

Sin embargo, su estreno no parece cercano ya que el técnico concretó cuando podría hacer su primera aparición vestido de corto: "Cuando llegue la Copa del Rey, ya evaluaremos si es tiempo para cambiar o no". Por tanto, Pellegrino ha mostrado su enfado ante el debate de la portería, del que pretende que no se le vuelva a cuestionar nada al respecto.

Tal y como ha afirmado, Cuéllar seguirá siendo el portero titular del Leganés hasta que el campeonato copero inicie su transcurso. Será momento de ver si finalmente Lunin empieza a entrar en los planes de su entrenador, ya que con su juventud es una gran apuesta de futuro y podría ser importante para los suyos.