Odriozola tras su debut con el Madrid: "Un sueño que piensas que no va a llegar"

Álvaro Odriozola habló con los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid ante el Espanyol por 1-0 en la quinta jornada de La Liga. El lateral derecho fue uno de los grandes protagonistas del encuentro ya que este sábado hizo su debut en partido oficial con el equipo blanco.

El número 19 del conjunto merengue se mostró muy feliz de haber debutado por fin. El donostiarra comenzó la temporada lesionado y no pudo competir por un puesto en el once con Carvajal. Ha asegurado también que se seguirá esforzando al máximo para intentar tener más minutos.

"Pues sí. Feliz por poder debutar. La verdad es que he cumplido un sueño que muchas veces piensas que no va a llegar. No se puede expresar con palabras lo que se siente debutar con el Real Madrid", expresó Odriozola. "Uno sueña desde pequeño con un momento como este. He trabajado mucho para estar aquí. Estoy muy contento. Ahora a disfrutar y a seguir dando todo lo posible", añadió el carrilero.

Odriozola y Benzema celebran con Asensio su gol EFE

También comentó en lo que pensaba mientras estaba sobre el terreno de juego del feudo blanco antes de comenzar el encuentro. "Estaba visualizando lo que podría pasar en el partido. Me estaba concentrado", aseguró el vasco a lo que añadió: " En el plano personal bien y también hemos conseguido los tres puntos".

"Me he sentido muy cómodo desde el primer minuto. Jugar con los mejores jugadores del planeta es más fácil", comentó el lateral derecho. Expresó que sus compañeros le aconsejaron que "estuviese tranquilo y que hiciese lo que tuviese que hacer".

Análisis del partido

Por último, dio sus impresiones sobre el partido de este sábado. "No podemos ganar todos los partidos por 3-0. Ha sido un partido complicado pero el trabajo del equipo está ahí. Nos ha costado un poco más que contra la Roma pero hemos sacado los tres puntos que era el objetivo y ahora a pensar en el siguiente partido", sentenció Odriozola.