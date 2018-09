Mateu Lahoz dirigirá el Real Madrid - Espanyol

La jornada cinco de La Liga ha dado inicio este viernes 21 de septiembre con el encuentro entre el Huesca y la Real Sociedad, que acabó con victoria de los visitantes. Uno de los partidos del sábado será el que enfrente al Real Madrid y al Espanyol en el Santiago Bernabéu, con un árbitro que es una cara conocida de La Liga.

Se trata de Mateu Lahoz, colegiado de origen valenciano, que pertenece al Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana. No es la primera vez que dirige al equipo merengue, como tampoco será la primera ocasión que pise el césped del coliseo blanco. De hecho, será ocasión número 34 en la que el trencilla pite un partido de la entidad de Chamartín, entre la competición doméstica, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El balance con Mateu para los merengues no es malo. Hasta en 23 ocasiones el Madrid ha salido victorioso de estos partidos, por solo cuatro empates y seis derrotas. Sin embargo, en los últimos tres partidos que ha dirigido el balance es bien distinto, ya que son dos derrotas y un empate.

Un árbitro polémico

En más de una ocasión, Mateu ha sido acusado de beneficiar más de la cuenta a la plantilla madridista. Sin embargo, hay un claro ejemplo de que esto no es así. En la temporada 2016/2017, el valenciano, por suerte, no fue decisivo en el partido que jugaron los merengues con el Betis, aunque la victoria blanca no se dio gracias al árbitro.

En aquel duelo, Mateu Lahoz no pitó dos claros penaltis de Pezzella y Mandi a Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata respectivamente. Además, el gol del conjunto sevillano no debió subir al marcador ya que Sanabria impedía la visión de Keylor Navas y se encontraba en fuera de juego. Pero, por si esto fuera poco, anuló un gol legal a Cristiano también por fuera de juego inexistente, lo que demuestra que, pese a que el balance con este árbitro no es malo, sus decisiones no siempre son todo lo justas que deberían.