El fondo de armario del Real Madrid se pone a prueba contra el Espanyol

Tras un breve y exitoso stop en Champions, el Real Madrid afronta una nueva jornada de La Liga. El club blanco recibe al Espanyol en el Santiago Bernabéu (20:45 horas, beIN LaLiga) y lo hace con el objetivo de retomar la senda de la victoria tras empatar la semanas pasada contra el Athletic en San Mamés.

No hay razones para pensar que el Real Madrid pueda descolgarse del liderato a la primera de cambios. El Espanyol se presenta como un rival duro, pero los de Lopetegui vienen de demostrar en Europa que son un bloque consistente, dominante y con mucha, pero mucha, calidad. Lo de Bilbao se entiende que fue solo un tropezón y ahora afronta renovado el comienzo de lo que será una pequeña pero intensa maratón liguera. El choque contra los periquitos es el primero de tres partidos de Liga que se jugarán en los próximos días, a cada cual más complejo: Espanyol, Sevilla en el Sánchez Pizjuán y derbi contra el Atlético de Madrid.

La avalancha blanca contra la Roma

Es la hora de medir la plantilla de Lopetegui para la temporada que apenas acaba de comenzar. Por ahora ha quedado claro que el Madrid tiene un once que aspira a todo. La salida de Cristiano no ha provocado derrumbe alguno en el bloque titular blanco, tal y como se ha podido comprobar en el comienzo liguero y el pasado miércoles frente a la Roma. El encuentro contra el conjunto italiano fue para muchos una oda al fútbol. Una actuación del combinado merengue que ha provocado una enorme cantidad de elogios. El Madrid fue un avión en ataque -hizo 30 remates-, sacó su magia a relucir con Asensio o Isco y dominó el balón por todo el campo -634 pases completados, casi el doble que su rival-. No dio tregua al conjunto dirigido por Di Francesco que no le quedó otra que rendirse a la superioridad blanca.

Kroos protege el balón ante la presión de un jugador de la Roma Reuters

Pero Lopetegui rotará y de esos titulares serán varios los que no jueguen contra el Espanyol. Para empezar, ya se ha confirmado que Carvajal no estará por culpa de unos problemas físicos. Esto se traducirá en la primera gran oportunidad de Odriozola que podrá debutar en partido oficial con su nuevo equipo. También Nacho podría ser otra novedad en defensa, entrando por Varane o Marcelo. Lo normal es que en el centro del campo también haya novedades respecto a la Champions, con Ceballos como el gran candidato a entrar de inicio. Otro que espera su oportunidad es Lucas Vázquez, aunque tampoco hay que esperar una revolución total en el once de Lopetegui.

El efecto Mariano

Pero todos los focos estarán puestos en un futbolista: Mariano Díaz. El Santiago Bernabéu disfrutó este miércoles de sus primeros pasos con el '7' a la espalda y dejó con ganas de más. Un cuarto de hora explosivo que redondeó con un golazo que firmaba el mismísimo Cristiano Ronaldo. Ahora su próxima oportunidad le puede llegar en forma de titularidad, siendo el partido contra el Espanyol la mejor opción. Lopetegui tendría así una vía para dar descanso a uno de sus pilares en ataque (Bale o Benzema) y dar minutos y protagonismo a un jugador que ha derribado la puerta en su estreno.

Marc Roca celebrando el gol del Espanyol. Foto: rcdespanyol.com

Delante estará el Espanyol, una de las grandes fuerzas del comienzo liguero y es que los periquitos marchan cuartos en la tabla con siete puntos. En casa ha logrado vencer a Valencia y Levante, sin embargo fuera de casa no le ha ido tan bien empatando contra Celta y cayendo derrotado ante el Alavés. Lejos de Cornellá no termina de arrancar un equipo atrevido y que ha madurado bajo la mano de Rubi. Su gran peligro es Borja Iglesias quien, tras despuntar en Segunda con el Zaragoza, ha cubierto rápidamente el -enorme- hueco que dejó Gerard Moreno con su regreso al Villarreal. Diego López o Hermoso volverán a verse las caras contra el equipo donde se formaron.

El Espanyol supone el punto de partida de la maratón de partidos de Liga que les espera al Madrid. Una semana que culminará con el derbi al que los de Lopetegui miran con la intención de vengarse de la derrota en la pasada Supercopa de Europa. Para ello habrá que medir bien el desgaste de los jugadores y comenzar a dar rodaje a un fondo de armario que promete. Mariano, Ceballos, Lucas... Este banquillo apunta maneras y de seguir así no tardará mucho en compararse a aquel que fue clave en la conquista de La Liga con Zidane dos temporadas atrás.

Real Madrid - Espanyol

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Ceballos, Casemiro, Isco; Bale, Mariano y Asensio. -posible once inicial-

Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Dídac Vilá; Granero, Marc Roca, Darder; Baptistao, Iglesias y Sergio García -posible once inicial-.

Hora: 20:45 - beIN LaLiga / EL BERNABÉU.

Árbitro: Mateu Lahoz (Colegio Valenciano).

Información: Partido correspondiente a la 5ª jornada de La Liga que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).