El siguiente paso de Mariano: debut y titularidad en Liga

Mariano debutó este miércoles contra la Roma en Champions League. El esperado estreno de la última incorporación veraniega del conjunto blanco llegó por fin y no defraudó. Tras quedarse sin jugar contra Leganés y Athletic, tuvo sus primeros minutos en el Real Madrid. Y vaya minutos.

Mariano convenció a afición y Lopetegui de un plumazo en apenas quince minutos. El punta salió a comerse el campo y le dio energía al equipo que, con 2-0 en el marcador, ya daba más por resuelto el partido. Un impulso que enchufó al público y al que levantó ya en el descuento con un golazo que recordó a los que hace unos meses celebraba Cristiano Ronaldo también de blanco.

Es la carta de presentación del nuevo '7' del Real Madrid que va a por más. Ya ha dejado claro que el dorsal no le pesa y que no ha regresado al club de sus amores a ser un suplente más. Quiere hacerse con un hueco en el once y, aunque lo tendrá muy difícil, está dispuesto a luchar por la titularidad. Esta no podría tardar mucho en llegarle y es que en los próximos encuentros se le presenta una buena ocasión para estrenarse en el once de Lopetegui.

Mariano celebra un gol en el Santiago Bernabéu Reuters

La maratón de Liga que se le viene al Madrid

En siete días, el Real Madrid afronta nada más y nada menos que tres jornadas de Liga. El club blanco se verá las caras contra Espanyol, Sevilla y Atlético de Madrid, en ese orden, en un lapso de solo una semana y con la segunda jornada de la Champions justo después. Esto obligará a rotar a Lopetegui, sobre todo con el objetivo en mente de llegar lo mejor posible al derbi, la primera gran cita de la temporada en Liga.

Un respiro para Benzema

A esto se suma la necesidad de dar un descanso a Benzema. El francés ha comenzado el curso como un tiro y es que es el pichichi actual de La Liga con cuatro goles en cuatro jornadas. Está enchufado y ha mostrado una versión muy diferente a la vista el curso pasado. Se ha desatado sin Cristiano Ronaldo y es indiscutible en el esquema de Lopetegui. Lo es hasta el punto de haber disputado ya más de 500 minutos, solo otros cinco pueden decir lo mismo, y hasta su sustitución frente a la Roma en el minuto 62 lo había jugado absolutamente todo.

Benzema, protegiendo un balón EFE

Se ha ganado un respiro y lo lógico sería que descansara antes del derbi. Teniendo en cuenta que el rival entre semana será el Sevilla y en el Sánchez Pizjuán, quizás la ocasión más propicia para relegar al banquillo o dejar fuera de la convocatoria a Benzema sea este mismo fin de semana contra el Espanyol. El club periquito ha comenzado la temporada como un tiro. Ocupa actualmente la cuarta plaza de la tabla liguera y va con confianza para tratar de asaltar la casa del Real Madrid. Sin embargo y a priori, es un rival más asequible de lo que debería ser el Sevilla en su estadio y, por supuesto, el Atlético de Madrid. Eso sumado a que el partido se jugará en el Santiago Bernabéu hace más factible que el combinado merengue tenga un partido tranquilo.

Es la gran oportunidad de poder ver a Mariano salir de inicio. Ver algo más de todo lo que ofreció en apenas un cuarto de hora en la Champions League. Es su oportunidad de demostrar que su actuación contra la Roma no fue algo pasajero y que de verdad ha venido a comerse el mundo y no es solo cosa de un solo partido. Las sensaciones en su re-debut fueron inmejorables y llenaron de ilusión al madridismo que comienza a olvidarse de su anterior '7'.