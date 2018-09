Ricardo Lomba: "Hicimos todo para mantener a Vinicius, pero el Madrid no picó"

El vicepresidente del Flamengo, Ricardo Lomba, concedió una entrevista a Fox Sports en la que habló sobre Vinicius y cómo el club brasileño intentó hasta última hora que el joven extremo se quedase y no iniciase su aventura en el Real Madrid. Pero finalmente cogió el avión rumbo a la capital de España y ya ha demostrado en varios encuentros con el Castilla de lo que es capaz.

"Lo intentamos todo, queríamos por todos los medios que volviera. Tratamos de convencer al Real Madrid que era importante dejarlo aquí jugando la Libertadores, la Copa de Brasil, el Brasileirao..." aseguraba. Sin embargo "el Real Madrid no atendió en esa conversación. Con mala suerte que no conseguimos que se quedara en el Flamengo", comentó algo decepcionado por no lograr su objetivo y ver como el delantero ya brilla en Madrid.

Los intereses del conjunto brasileño no eran otros que Vinicius se quedara en Brasil hasta diciembre, momento en el que acaba la temporada. En las conversaciones con el jugador se le quiso transmitir que allí sería importante y podría adquirir la madurez necesaria para llegar al Real Madrid en plenitud de condiciones. Pero el jugador tenía claro que ya estaba listo para dar un salto en su nueva carrera deportiva.

Vinicius ante Unionistas

La decisión estaba en manos del brasileño

Su exequipo ha recibido ya los últimos quince millones por su traspaso, del total de 45 'kilos' que ha abonado el Real Madrid. Según el contrato que habían firmado el jugador y la entidad madridista, la decisión también estaba en manos de Vinicius. El club quería respetar en este caso el futuro del futbolista y en ningún caso incorporarlo antes de los 18 años que cumplió el pasado 12 de julio. El '28' todavía no ha debutado con la primera plantilla, pero este sábado milita en la convocatoria para enfrentarse al Espanyol en el Santiago Bernabéu.