Perotti: "No tenemos respuesta a lo que pasó contra el Madrid"

El pasado miércoles el Real Madrid protagonizó uno de los partidos más completos de lo que lleva de temporada. El conjunto blanco consiguió ganar a la Roma por 3-0, pero el resultado pareció incluso corto por lo visto sobre el terreno de juego. En el conjunto italiano no tuvieron otra opción que reconocer su inferioridad y el último en hacerlo ha sido Perotti.

El futbolista argentino ha comentado con Sky Sport lo ocurrido en el duelo frente a los de Julen Lopetegui. Perotti ha asegurado que "no tenemos una respuesta clara" a lo que sucedió contra el Real Madrid, y aclara que, "de lo contrario la habríamos proporcionado de inmediato en el campo"

Perotti reconoce que "hay muchas cosas que se pueden mejorar", empezando por los jugadores, que tienen que "llevar todo lo que hacemos durante la semana" al terreno de juego. Además, considera que "las respuestas deben darse en el campo" y no ante los medios de comunicación.

Di Francesco, dirigiendo a la Roma en el Santiago Bernabéu Reuters

Disculpa a Di Francesco

La situación de la Roma en este inicio de temporada es mala. Solo unos meses después de haber llegado a las semifinales de la Champions League, el conjunto giallorossi está en una crisis de resultados que el partido ante el Real Madrid no ayudó a paliar.

Sin embargo, Perotti tiene claro que la culpa no es de Eusebio Di Francesco. El argentino asegura que "se sabe que en fútbol la solución más fácil es culpar al entrenador y despedirlo" porque "después de todo no podemos echar a 25 jugadores". Sin embargo, aclara que "no es correcto pensarlo" porque "el año pasado llegamos a la semifinal de la Liga de Campeones con este entrenador", por lo que "las cosas no pueden cambiar en dos o tres meses".

En la Roma no esconden el mal momento que viven, sin embargo, tienen claro que deben trabajar para mejorar esta situación. Solo de los jugadores dependerá que la situación se revierta y puedan pelear con el Real Madrid la primera plaza del grupo de Champions.