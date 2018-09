Pardeza: "La evolución de Mariano es de las más espectaculares"

Miguel Pardeza ha querido comentar en Radio MARCA. El exjugador maño y blanco -también director deportivo de los merengues pasó por la T4, donde habló sin tapujos de su etapa en el Real Madrid, la medular que tiene cautivado al mundo del fútbol y la progresión de Mariano, que marcó un magnífico tanto frente a la Roma en su debut tras su cesión en Francia.

Sobre el centro del campo del Real Madrid, Pardeza ha admitido que "siempre que ha habido un buen centro del campo siempre ha habido un buen equipo. No es casualidad que los éxitos del Madrid tenga que ver con el centro del campo". Modric, Kroos y Casemiro han sido una de las principales causas de que el conjunto blanco haya conquistado las tres últimas Champions League.

El cambio de Mariano, ha sido una de las claves de su evolución y así lo confirma el exdirector del conjunto merengue: "Ha sido de las evoluciones más espectaculares que he visto en los últimos tiempos. Los de los dos últimos años ha sido espectacular. Ha ganado en potencia, pegada... si lo comparamos con el jugador que empezó te digo que no se parece mucho. Es una buena noticia, aunque lo que es claro es que tenía hambre. Y en poco tiempo se ha convertido un delantero del Real Madrid".

Sobre la pregunta si el hispano-dominicano hará olvidar a Cristiano Ronaldo, ha sido más cauto, ya que "eso no es evaluable. Ya antes de marcharse a Francia conseguía goles de gran factura. ¿Suplir a Cristiano? Son palabras mayores. No sé si será capaz o no. Desde luego, igualar los números de Ronaldo resulta bastante complicado".

Mariano Díaz celebra su gol en Champions con el Real Madrid frente a la Roma REUTERS

Su etapa como director deportivo

Su etapa como director deportivo del conjunto blanco acabó con una mala noticia ya que "irse del Madrid nunca es bueno". Pero concluyo con que "os profesionales sabemos que no podemos aspirar a mucho tiempo. Estuve cinco años, fueron extraordinarios. Ahora estoy embarcado en otros temas más personales".