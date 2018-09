Iago Aspas: "Supongo que el interés del Madrid era cierto, pero no llegó a más"

A pesar de sus 31 años, Iago Aspas, ha demostrado estar en plena forma. El Mundial de Rusia 2018 fue la cita más relevante de toda su carrera futbolística, aunque no tuvo demasiado tiempo para exhibir su juego. Con el nuevo seleccionador, Luis Enrique, a pesar de no haber sido convocado en un primer momento en el parón de selecciones que acabo unos días atrás, el de Gijón apuntó "que se había equivocado" con él. Ahora el delantero está centrado en despuntar con su actual club.

Así lo hizo saber el futbolista del Celta de Vigo, quien estuvo ante los micrófonos de Radio MARCA este viernes 21 de septiembre para hablar sobre su presente y futuro. Una de los interrogantes que no pudo faltar fue el sonado supuesto interés del Real Madrid y del Atlético de Madrid durante de la ventana de traspasos.

"A mí personalmente no me llamó ningún equipo", empezaba confirmando. "Es cierto que varios se pusieron en contacto con mi hermano y mi agente. Siempre he sido sincero. Tenían que llegar a un acuerdo con el Celta y ya veríamos si luego me interesaba a mí. Eran equipos importantes", declaraba.

Iago Aspas con la selección española. Foto: sefutbol.com

Respecto a si hubo ofertas por parte del cuadro blanco y del conjunto rojiblanco manifestaba que: "¿Interés de Real Madrid y Atlético? Si salió en la prensa me imagino que sería verdad. A mí el club no me dijo nada. Supongo que hubo tanteo y no llegó a más".

Respuesta negativa

A finales de agosto el director del club gallego calificaba las especulaciones como lo que finalmente han resultado ser, "solamente un rumor", debido a que no se les pasaba por la cabeza "en ningún momento no contar con Iago" en Balaídos. Asimismo, una fuente del Celta confirmaba en una entrevista que "casi descartan que aparezca nadie con la idea de llevarse a Iago Aspas lejos de Vigo. Este verano la única opción que existió con posibilidades de éxito era la del Atlético de Madrid. El resto han sido ganas de enredar", señalaba tajante.