Granero: "El Madrid es mi familia, mi casa"

El Real Madrid retornará a La Liga después de jugar el partido de Champions contra la Roma en casa. Los jugadores de Julen Lopetegui se enfrentarán en la quinta jornada al Espanyol en el Santiago Bernabéu, en donde saldrán más enchufados que nunca para volver a su victoriosa racha.

Esteban Granero, exfutbolista del club blanco y actual jugador del cuadro blanquiazul, ha estado ante los micrófonos del programa El Transistor de Onda Cero para comentar cómo afronta el partido en su antiguo estadio ante el que un día fue su equipo. "Es raro porque además en el Santiago Bernabéu están separados los túneles por una reja", comenzaba declarando sobre que sienta al volver.

"He jugado muchos más partidos en el Bernabéu que en el otro lado. Es extraño, pero a la vez es un estadio que se disfruta yendo de visitante, es un campo que es el mejor sitio para jugar al fútbol", manifestaba. Respecto al primer partido del conjunto de Chamartín en la máxima competición europea este miércoles afirmaba que le "gustó mucho. Mostraron esa superioridad, fue el Madrid de Champions que tan reconocible es y que parece que te arrasa con todo, con cualquier equipo que se ponga delante. Estuvieron muy bien".

Ganar al Madrid siendo madridista

"No escuece. Es una sensación extraña, piensa que yo llegué con ocho años y me fui con 25. El Madrid es mi familia, mi casa", aseguraba. Aunque Granero desvelaba que "nada me merece más la pena que ganar en el Santiago Bernabéu el sábado. Es una sensación de orgullo porque tú sabes lo que significa el Madrid, lo que representa, lo que has sentido tú por ellos, lo importantes que son en el mundo del fútbol. Y tú desde otro equipo siempre más humilde que el Real Madrid, ser capaces de imponerte a ellos te llena de orgullo", finalizaba con sinceridad.

¿Quién prefiere que tire las faltas?

"No sé. Isco la metió muy bien, Bale también es bueno, Sergio Ramos... Casemiro recuerdo tiros de faltas muy buenas. Cualquiera puede tirar muy bien y crear peligro en la portería". Además, enunciaba que "en el Espanyol si hay alguna el sábado" será el exmadridista el encargado de lanzarla.

Isco golpea el balón a la portería Reuters

Sus mejores recuerdos

"Creo que el día que debuté, que estaba nerviosísimo, pero lo recuerdo con mucho cariño. Algún gol que le metí al Mallorca un día que estaba nevando en un partido bonito porque ganamos 0-2. Hay muchos recuerdos", alegaba. "Recuerdo la semifinal, que no es un momento bonito precisamente pero sí muy emocionante, contra el Bayern Múnich que nos eliminaron en penaltis", recordaba.

"Yo tenía que tirar el quinto penalti, recuerdo lo nervioso que estaba y al final no lo tiré porque Sergio Ramos lo cortó, pero esa semifinal en casa la recuerdo muy bien también"explicaba añadiendo que después de Ramos iba él y que "no sabía ni para que lado la iba a tirar".

La afición merengue

El público "no es que apoye más, es otra cosa diferente, es como que desde el principio del partido ya hay otro ambiente. Desde el inicio de ve una unión enorme. El público del Madrid ha estado genial, personalmente como me he sentido tan apoyado y tan querido allí no puedo tener ninguna queja", confirmaba agradecido.

Madridismo por Cataluña

Ante la pregunta de si en el cuadro blanquiazul había tanto madridista como dicen señalaba que "es más leyenda". Sin embargo, "es verdad que entre el Madrid y el Barcelona no hay color en cuanto a rivalidad, pero el perico es perico y eso también es bonito, es perico con orgullo". "Yo recuerdo el año pasado cuando ganamos al Madrid en Cornellá la manera que tiene de celebrar la afición y de vivirlo", es algo emocionante puntualizaba el centrocampista.