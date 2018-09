David López, gran ausencia del Espanyol para el Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu albergará el encuentro entre Real Madrid y Espanyol el sábado a las 20:45 horas. El conjunto blanco buscará volver a la senda de la victoria después del empate cosechado la semana pasada en San Mamés. Para ello el conjunto de Julen Lopetegui llega con muy buenas sensaciones después del gran encuentro de Champions frente a la Roma, que se venció por un claro 3-0.

Para su visita al estadio blanco, el conjunto perico no podrá contar con uno de sus pilares. David López no ha superado sus molestias en el cuádriceps y se perderá dicho encuentro. Rubi se verá obligado a cambiar su eje de la zaga y no dispondrá de uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

El futbolista perico fue uno de los culebrones del verano blanquiazul, se especuló mucho con su salida debido a que tenía varias 'novias' para poder salir del RCDE Stadium pero finalmente decidió renovar por cinco temporadas y permanecer en un club que va a dar guerra al club de Chamartín y quiere acabar la temporada en posiciones europeas. Algo en lo que van en buen camino ya que actualmente están en puestos de Champions.

El Madrid llega en un gran momento

A pesar del empate en la última jornada, el conjunto de Julen Lopetegui está convenciendo a través de un gran fútbol y desde que comenzó la temporada el equipo está convenciendo. El equipo está respondiendo a las mil maravillas al método del nuevo técnico y jugadores como Gareth Bale, Marco Asensio o Karim Benzema han dado un paso adelante después de la marcha de Cristiano Ronaldo.

La salida del luso provocó las especulaciones de cómo sería el conjunto madridista sin su gran estrella y goleador durante los últimos nueve años, pero lo cierto es que la llegada del técnico vasco ha dado un nuevo aire a los madridistas y jugadores que se encontraban en un segundo plano por los focos que acaparaba el '7'.