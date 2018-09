Borja Iglesias: "Lo que hace Cristiano lo pueden hacer otros en el Madrid"

Después del stop en Champions, el Real Madrid retoma La Liga este sábado frente al Espanyol. Lo hará en el Santiago Bernabéu y con el objetivo de volver a reencontrarse con la victoria en la competición doméstica tras empatar contra el Athletic en San Mamés en la última jornada.

El club periquito será su rival. Un equipo que ha comenzado bien la temporada y que ahora se encuentra en la cuarta posición de la tabla con siete puntos. Uno de sus jugadores más en forma es su delantero Borja Iglesias, quien firmó este verano por el club catalán. Ha hablado para MARCA y ha analizado el choque contra el Real Madrid.

El Real Madrid sin Cristiano Ronaldo

Es la pregunta del año y Borja Iglesias se moja: el Madrid ha superado a Cristiano: "Cristiano ha demostrado que tiene gol, y no creo que el Real Madrid lo haya perdido, la verdad. Hay otros que lo hacen muy bien y tienen capacidad para hacer lo que hace él"., dice. Aún así, cree que pueden hacer daño al combinado merengue este sábado: "Se le puede ganar. Se puede vencer a cualquiera. Pero obviamente la exigencia para llevarse un partido de estos es altísima, somos conscientes. Aunque, ¿por qué no se le va a poder ganar al Real Madrid?", continúa.

Las mejores imágenes del Espanyol - Levante Quique García Agencia EFE

Su primera vez en el Santiago Bernabéu

Esta será la primera vez que pisará el césped del Santiago Bernabéu. Una ocasión muy especial, aunque mantiene la cabeza centrada en lo deportivo: "Son partidos bonitos porque puede servirnos para ver lo fuerte que estamos o no, para medirnos, para ser capaz de verte en momentos en los que no es fácil actuar. Estamos con muchas ganas. Para mí es especial porque nunca he vivido un encuentro así. Pero también ha sido especial ir a Balaídos o a Vitoria", concluye.