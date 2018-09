Modric: "Para mí lo importante es el equipo, no el Balón de Oro"

El Real Madrid ha comenzado su andadura en la Champions con una contundente victoria sobre la Roma, donde a pesar de no marcar, Luka Modric ha sido uno de los hombres del partido. El croata ha admitido que "en los próximos partidos seguro que marco, me siento mejor después del Mundial donde tuve un gran desgaste físico y mental y no es fácil volver otra vez al nivel tan alto que tuve la temporada pasada pero me siento cada día mejor".

Tras su gran encuentro, ha destacado el papel de la medular blanca, donde el croata se entiende a la perfección con Toni Kroos y Casemiro. El centrocampista balcánico ha confirmado que "llevamos juntos aquí más de tres años jugando y me siento muy cómodo con Kroos y Casemiro, pero con cualquier otro compañero también me siento cómodo, estamos muy contentos con todos pero con ellos me conozco casi con los ojos cerrados, pero también me gusta jugar con Ceballos".

Tras los cánticos de la afición y los comentarios de algunos de sus compañeros, el galardón que entrega la revista francesa se acerca cada vez más a las manos de Modric, que ha admitido que está "muy contento y orgulloso de oír todos estos elogios de compañeros y aficionados. Si me llevo el Balón de Oro estaré muy contento pero no estoy obsesionado ni lo pienso día a día, para mí es más importante el equipo, no pasaría nada por no ganarlo".

Ramos, Modric y Keylor ofrecen sus premios UEFA a la afición EFE

Sergio Ramos, el capitán respalda a Modric

Sergio Ramos, el capitán, ha llevado la voz cantante en este asunto. Ya contestó a Cristiano con aquello de la 'familia' y ya dejó clara ahora su postura de cara al 'The Best'. "Hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso como Modric. Yo creo que ha hecho méritos para ser 'The Best'. Me alegraría tanto como si me lo dieran a mí", decía durante los últimos días en la Selección.