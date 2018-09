Diego López: "¿Keylor o Courtois? Lopetegui no es tonto y quiere lo mejor"

La jornada de Champions League no solo ha dejado un gran juego del Real Madrid que fue en concordancia con una victoria aplastante ante la Roma, también una curiosa decisión de Julen Lopetegui, que ante la sorpresa de muchos decidió darle la alternativa a Keylor Navas en la competición europea, dejando a Courtois en el banquillo después de que el belga hubiese jugados los dos últimos partidos de Liga.

Alguien que sabe muy bien lo que es estar bajo los palos de la portería del Santiago Bernabéu defendiendo la camiseta del conjunto blanco es Diego López, que vivió una rivalidad con Iker Casillas y en aquella temporada el entonces técnico Carlo Ancelotti también alternó los porteros entre Liga y Champions, algo que dio buenos resultados ya que en esa temporada se consiguió la ansiada Décima.

El actual portero del español evitó hablar sobre la situación que experimentó en aquella temporada 2013/2014 y se refirió a los dos actuales arqueros como "dos grandísimos porteros". Ante la comentada decisión del técnico blanco de alternar los porteros declaró que el nuevo entrenador blanco "no es tonto" y que quiere lo mejor para el equipo.

Keylor Navas, durante un calentamiento en el Santiago Bernabéu REUTERS

El guardameta gallego volverá al Santiago Bernabéu para enfrentarse a su exequipo y afirmó que no les puede pesar "la grandeza del estadio y del rival" y que deben de ir a pelear los puntos como hacen todas las jornadas. El conjunto perico está en un gran momento ya que se encuentra en puestos de Champions y como afirma el portero se encuentran en "un momento muy bueno".

También tuvo palabras para este Real Madrid que este pasado verano sufrió la pérdida de Cristiano Ronaldo, algo que no parece haber afectado al equipo ya que jugadores como Gareth Bale y Marco Asensio han dado un paso adelante y han conseguido que el equipo no note su ausencia. El arquero cree que el luso "es un jugador determinante" pero que los merengues no han notado su marcha porque "están muy fuertes ahora".