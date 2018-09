Di Francesco: "El Madrid me encanta, no desperdicia una oportunidad"

Poco tuvo que hacer la Roma en su visita al Santiago Bernabéu. El conjunto italiano no tuvo apenas opciones de arañar algún punto frente al Real Madrid y es que el dominio del club blanco fue tangente casi desde el primer minuto. A Di Francesco no le quedó otra que rendirse ante su rival de este miércoles y así lo dejó claro en rueda de prensa.

Sobre la superioridad del Real Madrid dijo: "El equipo madridista ha demostrado tener una calidad impresionante desde muchos puntos de vista. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo, trabajar muchísimo más. En la primera parte no defendimos como teníamos que haberlo hecho. En la segunda quisimos atacar, parecía que íbamos a conseguir marcar y no fue posible y todo esto ante un Madrid que es un equipo increíble", analizaba así el choque.

Modric merece todos los premios

También elogió a Modric a quien ve merecedor del 'The Best' y el Balón de Oro: "La afición del Madrid quiere que lo gane un jugador del Madrid, pero para mí, por lo que ha hecho con el Madrid y la selección croata en el Mundial se lo merece, lo que hizo en el mundial fue extraordinario, sus prestaciones en el Mundial fueron magníficas". Unos elogios que amplía al conjunto: "A mí el Madrid me encanta. No desperdicia una oportunidad, Cuando no sabes reaccionar te pasa lo que nos ha pasado a nosotros hoy".

Sergio Ramos salta contra un jugador de la Roma EFE

Sobre su equipo, cree que el portero fue el protagonista pese al 3-0: "Olsen fue varias veces el mejor jugador de la Roma. Hoy tuvo que intervenir varias veces, pero es cierto que hemos concedido muchas ocasiones. Todos los equipos conceden algo al Real Madrid, pero también tenemos que ser capaces de reaccionar, esa debe ser nuestra ambición", dijo haciendo autocrítica.

Al Madrid no le afecta la marcha de Cristiano

Di Francesco terminó haciendo balance sobre el nivel del Madrid tras la salida de Cristiano: "Sobre todo porque el Madrid siempre fue capaz de crear jugadas sin equivocarse, pero seis jugadores del Madrid ganaron a Croacia, hace poco. Si fuese aficionado del Madrid, la ausencia de Cristiano no me preocuparía. El Madrid tienen muchos jugadores grandísimos".