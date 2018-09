D'Alessandro: "Me parece desproporcionado expulsar a Cristiano por eso"

La primera jornada de la Champions League no quedará en los recuerdos por los goles o los grandes partidos, esta vez el protagonismo será para Cristiano Ronaldo, que ha sido expulsado por agresión en la victoria de su equipo frente al Valencia por 2-0. El colegiado, tras consultar con el árbitro de fondo, tomó la decisión de mostrar la tarjeta roja al delantero portugués.

Tras esa acción, en la que el '7' salió casi desconsolado del terreno de juego, la Juventus se sobrepuso y derrotó al conjunto español. En El Chiringuito, D'Alessandro ha afirmado que "con tarjeta amarilla para Cristiano habría sido suficiente. Me parece desproporcionado expulsarle por eso". Unas declaraciones que compartieron Alfredo Duro que confirmaba que "decir que es expulsión de Cristiano es demencial".

La famosa jugada sucedió en el minuto 30 de partido. El conjunto italiano dominaba el partido de principio a fin, Cristiano quiso entrar al área para esperar un posible centro desde la banda izquierda cuando forcejeó con Murillo. En ese momento, el central del Valencia cayó al suelo y se encaró con el portugués, donde llegó a agarrar el cabello del zaguero colombiano. Felix Brych, colegiado del encuentro, le mostró la tarjeta roja al ex del Real Madrid a instancias de su árbitro de área.

Cristiano Ronaldo, expulsado con la Juventus ante el Valencia REUTERS

El portugués se marchó desesperado

El delantero de 33 años se mostró indignado ante esta decisión del equipo arbitral. "No le he hecho nada, no le he hecho nada", repetía constantemente el portugués mientras era escuchado por Marcelino, quien fruto de la impotencia se marchó del terreno de juego de Mestalla llorando. De hecho, Pavel Nedved le tuvo que consolar cuando entró a los vestuarios del feudo valencianista. Mientras él se iba triste, los aficionados del equipo che celebraron la expulsión del portugués, pese a ser querido antes del inicio del encuentro con varias pancartas.