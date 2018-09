Los aciertos de Lopetegui en el Real Madrid

La Champions arrancó con el actual campeón arrasando a uno de los semifinalistas de la última edición. El Real Madrid no dio opción alguna a la Roma y barrió al conjunto italiano con un 3-0 que hizo justicia a lo que se vio sobre el césped del Santiago Bernabéu. Los goles de Isco, Bale y Mariano sirvieron para que el conjunto de Lopetegui sacara brillo a la corona y enamorara de nuevo a toda Europa con un gran fútbol.

Tras el empate en San Mamés, a pesar de realizar un buen encuentro, todas las miradas estaban puestas sobre el equipo blanco en su debut en la máxima competición continental. El Madrid fue fiel a su historia de amor con la Champions y no falló. Sin Cristiano ni Zidane, pero con la camiseta y el escudo del único club que ha sido capaz de ganar trece veces el título europeo.

Un estilo atractivo de juego

Motivos hay de sobra para soñar con La Decimocuarta en el Wanda Metropolitano. Razones futbolísticas de un equipo en el que Lopetegui ya ha puesto su sello su autor y en el que ha recuperado para la causa a futbolistas como Bale o Ceballos. El técnico vasco, sin embargo, no quiere halagos y prefiere que estos se los lleven sus jugadores. "Entrenan como animales", afirmó en la rueda de prensa posterior al triunfo ante los giallorossi. La humildad del entrenador contrasta con su máxima exigencia sobre el terreno de juego. Una mezcla que promete dar muchas alegrías al Real Madrid.

El equipo de Lopetegui se caracteriza por la posesión y la presión alta cuando se pierde el balón. El técnico no quiere tocar por tocar, sino que su Madrid hace de ese dominio de la pelota solo un instrumento más para llegar al área contraria. Las innumerables ocasiones de la que dispusieron los blancos ante la Roma bien demuestra ese poderío ofensivo.

Lopetegui da indicaciones durante un partido Reuters

El Madrid de Julen juega bien e incluso defiende mejor que en temporadas anteriores. Un buen inicio de temporada para poner la base de lo que debe ser el estilo del equipo. Con sus ideas, Lopetegui ha renovado al conjunto blanco y ha evolucionado a una plantilla que viene de ganarlo todo.

La gestión del vestuario

La marcha de Cristiano Ronaldo parecía que dejaba al Real Madrid carente de un crack capaz de tirar del carro. Sin embargo, jugadores como Gareth Bale, Isco o Marco Asensio han dado un paso adelante. Especialmente llamativa cómo ha cambiado la situación del galés. Con Zidane había perdido el sitio en el once y en la final de Kiev demostró ser el héroe que necesitaba el equipo blanco. La marcha del francés y la llegada de Lopetegui propició que recuperara los galones perdidos y, de momento, está cumpliendo con nota. Un jugador top que está llamado a luchar en el futuro por el Balón de Oro.

Isco también tendrá más importancia a pesar de que en varios partidos del comienzo de curso ha sido suplente. En el primer partido de Champions, el malagueño fue titular y desniveló el encuentro con un lanzamiento de falta magistral. Otro que ha progresado ha sido Marco Asensio. Sin Cristiano, las puertas de la titularidad se le han abierto de par en par. Junto a Bale y Benzema ha formado un nuevo tridente que ya ha marcado nueve goles en seis partidos. El balear no se ha estrenado aún, pero ha sido clave con asistencias y penaltis provocados. Su aportación va mucho más allá.

Rueda de prensa de Lopetegui y Ramos Ballesteros Agencia EFE

Uno de los jugadores que estaban con pie y medio fuera del Real Madrid antes de que llegara Julen Lopetegui al banquillo es Dani Ceballos. El andaluz apenas contó para Zidane el pasado curso y su futuro pasaba por una cesión. Sin embargo, el fichaje del exseleccionador nacional y la salida de Kovacic al Chelsea cambiaron por completo su situación.

Ahora, Ceballos es uno de los futbolistas más utilizados por Lopetegui y su buen rendimiento le ha llevado a debutar incluso con la Selección. La edad de Modric hace que el croata vaya a ser dosificado durante la temporada, más aún tras un verano en el que casi no ha descansado por el Mundial, y el de Utrera gozará de las oportunidades que no tuvo con Zizou. Julen, en solo un mes de competición, ya ha recuperado a un centrocampista que está llamado a llevar la medular del Real Madrid y de España en un futuro no muy lejano.

La personalidad de Lopetegui también se ha visto reflejada en la gestión de la portería. El técnico, lejos de 'cargarse' a Keylor Navas tras el fichaje de Courtois, está alternando a ambos guardametas y mantiene la competitividad. El vasco, además, ha mostrado su carácter en las ruedas de prensa huyendo siempre de las polémicas y midiendo sus palabras. Cautela en público y trabajo y exigencia de puertas a dentro. 'El método Lopetegui' ya enamora al madridismo.