Zaniolo, la sorpresa que prepara la Roma ante el Real Madrid

Real Madrid y Roma se ven las caras en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro se celebra en el Santiago Bernabéu y los protagonistas del mismo ya se encuentran listos para el debut en la nueva edición de la máxima competición continental de clubes. Tanto Lopetegui como Di Francesco tienen sus estrategias preparadas y el italiano parece tener un as en la manga.

Di Francesco, durante un partido con la Roma. Foto: asroma.com

El entrenador de los giallorossi podría dar la sorpresa con su once titular frente al actual campeón de Europa con un joven jugador de 19 años. Según adelantaba Corriere dello Sport, Zaniolo será titular ante el Real Madrid. Un centrocampista que llegó este mismo verano a la escuadra romanista procedente del Inter de Milán dentro de la operación que protagonizó Nainggolan.

Zaniolo completaría el centro del campo junto al veterano De Rossi y a N'Zonzi; aportando su fuerza física, notable visión de juego y también técnica. Pero pese a esta carta de presentación, no deja de ser una sorpresa verle en el once inicial de la Roma en su estreno en Champions en la 2018/2019 ya que hasta la fecha no ha tenido ni un solo minuto con el equipo en la Serie A.

Di Francesco anuncio sorpresa

Ya en la rueda de prensa previa al encuentro, Di Francesco dijo que podría sorprender a todos con su planteamiento en el Santiago Bernabéu. Estas declaraciones han corrido como la pólvora en especial en Italia y de ahí que esté ganando peso que esa particular sorpresa del entrenador giallorosso sea la inclusión de Nicolò Zaniolo en el equipo inicial.

El centrocampista ya fue incluido en la última lista de convocados del seleccionador italiano, Mancini, para los encuentros correspondientes a las primeras jornadas de la UEFA Nations League. El entrenador de La Azzurra dijo por aquel entonces que Zaniolo va a ser el futuro de Italia, por lo que lo más lógico es que vaya conociendo la dinámica y se vaya haciendo un hueco en el vestuario.