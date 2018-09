Modric, un genio de oro para la Champions

Vuelve la Champions League al Santiago Bernabéu. La gran competición a nivel de clubes ha dado inicio a una nueva edición este martes, pero el turno del rey de Europa llega este miércoles 19 de septiembre, día en el que el Real Madrid deberá enfrentarse a la Roma (21:00 horas). Uno de los grandes atractivos del encuentro es ver al genio de Zadar dirigiendo el juego de los blancos.

Modric ha tenido un verano atípico. Después de alzarse con La Decimotercera en Kiev frente al Liverpool, el centrocampista croata tuvo que concentrarse con la selección ajedrezada. En Rusia, el jugador se metió en el bolsillo a todo el planeta por sus grandes actuaciones con Croacia, demostrando que pese a no ser calificado como un extraterrestre, llegó a una selección humilde a ser no solo la revelación, sino a proclamarse subcampeona.

El '10' del combinado nacional croata y también del Real Madrid no solo lideró a sus compatriotas, sino que pese a no ganar el Mundial, ya que los balcánicos acabaron cayendo ante la Francia de Mbappé, pero él fue nombrado como el Balón de Oro del Mundial de Rusia 2018 y no ha sido el único honor que ha recibido desde el pasado mes de julio.

De los rumores de salida a la declaración de amor al Madrid

Tras acabar el Mundial y comenzar sus vacaciones, un rumor comenzó a sonar con fuerza en Italia y revolucionó a todo el fútbol europeo. El Inter de Milán quería a Luka Modric, pero no solo eso sino que llegaron a asegurar que el futbolista deseaba abandonar el Real Madrid. La postura de Florentino Pérez fue firme desde el primer momento: la cláusula del croata es de 750 millones de euros.

Luka Modric, rodeado por dos jugadores del Leganés EFE

Sin embargo, la ventana de transferencias del periodo estival cerró en Italia y Modric continuó en el club blanco. Además, el jugador no ha desaprovecha la oportunidad de declarar alto y claro su fidelidad al Real Madrid y quería seguir disfrutando del Santiago Bernabéu durante varios años más. Todo ello en su año, este 2018 quedará para la historia como el de Luka Modric.

Entrada en dinámica a las órdenes de Lopetegui

El centrocampista croata ha ido dando pasos adelante en su puesta a punto. Comenzó siendo suplente tras ser el último en incorporarse a la pretemporada y poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el esquema de Lopetegui. El técnico vasco está encantado con Modric y así lo declara públicamente cada vez que tiene ocasión. El '10' merengue será titular ante la Roma y por sus botas pasará el juego del Real Madrid, que quiere comenzar sumando los tres puntos para que el primer puesto del Grupo G no se les escape.

Modric es una de las grandes estrellas del Madrid, en especial después de la salida de Cristiano Ronaldo y también es un peso pesado del vestuario. Para la afición es uno de los favoritos también. Los seguidores merengues recibieron al centrocampista por todo lo algo en su regreso al coliseo blanco y después de todos esos rumores sobre un posible coqueteo con el Inter de Milán. Esa devoción que sienten por el jugador los aficionados se traslada también a sus compañeros de equipo.

Luka Modric ofrece el Santiago Bernabéu el premio de mejor jugador del año de la UEFA EFE

El 2018 es de Modric

Además está ante su gran año. Luka Modric ya ha recibido el Balón de Oro del Mundial y el premio a Mejor Jugador del Año de la UEFA. Pero ahí no queda todo, sino que el próximo lunes puede ganar el The Best, galardón por el que luchará otra vez con Cristiano y Salah. El plato fuerte llegará unas semanas después, cuando se desvele quién es el Balón de Oro 2018.