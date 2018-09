Lopetegui no quiere sustos: protección total para la plantilla del Madrid

El Real Madrid tiene por delante una dura temporada que exigirá el máximo de sus jugadores. El conjunto blanco peleará por conseguir La Liga, la Champions League y la Copa del Rey, además del Mundial de Clubes en diciembre, y Julen Lopetegui quiere tener los mínimos problemas posibles para conquistar la mayoría títulos posibles.

Por eso, el técnico vasco tiene un plan para proteger a sus futbolistas al máximo. Lopetegui no arriesgará con ninguno de sus chicos, ya sea porque tengan problemas físicos o porque puedan acumular un cansancio excesivo que pueda derivar en lesión. Varios son los futbolistas que ya han protagonizado alguna de las decisiones de su entrenador en este sentido.

La entrada progresiva de Modric y Varane al equipo

La primera decisión de Julen Lopetegui al respecto fue la manera de introducir poco a poco a Luka Modric y Raphaël Varane en el equipo tras su vuelta de las vacaciones. Ambos fueron finalistas en el Mundial de Rusia y, por ello, el regreso de las vacaciones fue más tardío que el de sus compañeros, algo que no preocupó al técnico merengue.

Modric y Lopetegui Reuters

El caso del croata es el más claro. Lopetegui quiere cuidar a Modric lo máximo posible este curso, ya que su edad no le permite estar a tope en la totalidad de los duelos de esta campaña. Por ello, fue introduciendo al centrocampista poco a poco en el equipo. Ni en la Supercopa de Europa ni en las dos primeras jornadas de La Liga fue titular. Disfrutó de minutos que le sirvieron para ir cogiendo ritmo, pero partiendo desde el banquillo. En los dos últimos encuentros la situación ya ha cambiado. Modric ha sido titular, sin embargo, no ha jugado más de 60 minutos, lo que deja claro que Lopetegui quiere proteger a su futbolista al máximo.

Con Varane ha llevado una línea parecida, aunque con ligeras diferencias. Pese a que el francés volvió igual de tarde que Modric de las vacaciones, sorprendentemente, Lopetegui decidió incluirle en el once titular de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, partido que jugó completo. Sin embargo, tras esta titularidad, el galo descansó. En la primera jornada de Liga no jugó ni un minuto, y frente al Girona solo media hora. Ahora Varane ya está en perfectas condiciones y, por ello, ya ha sido titular y ha jugado los 90 minutos ante el Leganés y el Athletic de Bilbao, algo que puede repetir ante la Roma.

Precaución con Odriozola

Las lesiones están respetando a Real Madrid por el momento. Sin embargo, Odriozola no tuvo mucha suerte y unas molestias físicas le impidieron estar presente en los primeros partidos de la temporada. Lopetegui no ha querido arriesgar lo más mínimo y hasta que no estuvo completamente recuperado no le ha incluido en las convocatorias.

Se dijo que el lateral podía estar listo para el duelo frente al Leganés de la tercera jornada pero, finalmente, Lopetegui decidió esperar hasta que estuvo totalmente recuperado. De esta manera, ante el Athletic de Bilbao el ex de la Real Sociedad vivió su primera inclusión en una lista de convocados y, ahora sí, podrá debutar con el Real Madrid en partido oficial sin poner en riesgo su salud.

Casemiro, calentando en el Santiago Bernabéu REUTERS

Casemiro y el parón de selecciones

El último caso ha sido el de Casemiro. El brasileño es un fijo para Lopetegui, sin embargo, la buena salud del mediocentro es más importante para el técnico. Por ello, tras el cansancio que supuso para el futbolista viajar 12.000 kilómetros en el parón de selecciones, el entrenador blanco decidió dejarle en el banquillo en San Mamés.

Finalmente Casemiro jugó la segunda parte, pero el descanso que supuso ahorrarse 45 minutos le permitirá estar en perfecto estado para el duelo ante la Roma de este martes, en el que el Real Madrid busca comenzar con buen pie su andadura en la Champions League.