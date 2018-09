Isco: "Las faltas ahí se me dan bien, Ramos me la ha dejado"

El Real Madrid consiguió este miércoles una gran victoria en su estreno en la Champions League. El equipo blanco disputó su primer partido en esta nueva edición de la máxima competición continental y demostró por qué es el actual campeón. El conjunto merengue bailó a la Roma y venció por 3-0. Después del partido, Isco habló y dio sus impresiones sobre el encuentro.

"Muy contento. Un resultado amplio, con buen juego. Creo que podríamos haber metido algún gol más. Pero bueno contento de estrenarnos en la Champions de la mejor manera", comentó el malagueño sobre la victoria de su equipo. Pese a la gran imagen que ha mostrado el equipo que entrena Julen Lopetegui, el mediapunta no se mostró al cien por cien conforme y se mostró un tanto autocrítico.

"Bueno tenemos que seguir mejorando. Hemos hecho un buen partido, pero es verdad que lo podríamos haber hecho mejor. Controlar más el partido cuando íbamos ganando y no hacerlo de ida y vuelta. Acabamos de empezar y queda tiempo para corregir errores", aseguró el '22', demostrando así sus ganas de seguir mejorando.

Isco celebra un gol ante la Roma EFE

Isco fue uno de los protagonistas del partido. El malagueño abrió la lata con un auténtico golazo justo antes del descanso y no dudó hablar sobre ello. "Las faltas ahí se me dan bien. Me la había hecho a mí y hoy Ramos me la ha dejado. Contento por el gol, por ayudar al equipo y por los tres puntos", comentó.

Por último, se refirió a su compañero de equipo, Luka Modric, y a la posibilidad de que el croata gane el Balón de Oro. "A Modric ya le conocemos. Es un grandísimo jugador y en cada partido nos da mucho. Es un jugador fundamental para nosotros", opinó. "Está claro. Se lo merece. Es un jugador único. Es pieza clave con nosotros y con Croacia y la verdad es que es único", sentenció el malagueño.