Giuseppe Bozzo, agente de futbolistas: "Marcelo y Modric no saldrán del Madrid"

Este verano se ha hablado mucho sobre el interés de Juventus e Inter de Milán en Marcelo y Modric respectivamente. Sin embargo, el Real Madrid no estaba dispuesto a vender ni los jugadores a salir, por lo que los dos clubes italianos se quedaron con las ganas de cerrar los fichajes.

Ahora, Giuseppe Bozzo, conocido agente de futbolistas italiano, ha concedido una entrevista a Calciomercato.com en la que comenta estas dos operaciones fallidas de los equipos italianos. El representante ve muy complicado, casi imposible, que el brasileño y el croata se marchen del Real Madrid

"La Juventus difícilmente puede obtener más jugadores del Real Madrid", comenzaba explicando Bozzo sobre la operación de Marcelo. Por ello, afirma que "no creo que vaya a haber un acuerdo". Algo no muy diferente explicaba de Modric. "En mi opinión es imposible", afirmaba, aunque no cerraba la puerta del todo ya que "el mercado luego lo dice todo". Sin embargo, volvía a recalcar que "por el momento creo que no es viable".

La salida de Cristiano

Pero, a pesar de estos rumores, el gran movimiento del verano ha sido, sin duda, el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. Bozzo ha reconocido que no conoce los detalles de la operación, sin embargo, asegura que "cuando leí que Florentino había dado su palabra para la salida de Cristiano, pensé que seguramente el presidente mantendría su palabra". Además, señala que "la Juventus tiene números importantes y puede permitirse este tipo de operación, cuando leí los rumores, estaba seguro de que la operación llegaría a buen puerto".

Pese al gran revuelo montado por la llegada de Cristiano, su inicio de temporada no fue el mejor. Hasta el duelo ante el Sassuolo no había conseguido ver puerta, algo que tenía al delantero un tanto ansioso. Bozzo no estaba preocupado al respecto. "Que Cristiano se despertaría en cualquier momento estaba escrito, eso no era un problema", señala, y apunta que "puede hacer 30 o 40 goles, pero eso dependerá de la temporada, definitivamente no será un problema".