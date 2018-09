Arbeloa, el fan número uno de Benzema: "Karim aporta en todo"

Regresa la Champions League al Santiago Bernabéu y por tercera temporada consecutiva lo hace con un Real Madrid que defiende título. La Roma ha sido el rival designado para el debut en la nueva edición de la competición y sobre la misma ha hablado Arbeloa.

En declaraciones para Realmadrid TV, 'El Espartano' ha asegurado que "jugar la Champions siempre es especial, es la competición fetiche". Bien lo sabe él que ganó dos 'Orejonas' mientras vestía la elástica merengue, ya que participó tanto en La Décima como en La Undécima del club blanco.

El exfutbolita salmantino lo tiene claro: "Si a cualquier aficionado del Real Madrid le dan a elegir qué competición quieren ganar, eligen la Champions". Además, Álvaro Arbeloa ha sacado pecho por la hegemonía madridista: "Somos el mejor equipo del mundo, además de las 33 Ligas tenemos 13 Champions, más que nadie".

Sobre el partido frente a los de Di Francesco, el que fuera internacional por España ha afirmado que "para la Roma, jugar ante el Real Madrid es el partido más bonito de todo el año".

Karim Benzema celebra un gol en el Santiago Bernabéu EFE

Una de las debilidades del ex '17' blanco es Benzema. "Karim aporta en todo. Siempre está en el sitio correcto, enlaza muy bien, siempre se ofrece cuando no hay salida. El año pasado no metió los goles que metió en otras temporadas, pero este año ya ha demostrado que los está metiendo. El año pasado no fue su año en la faceta goleadora, pero acabó el año como un tiro y lo ha empezado igual", ha asegurado.

Orgullo y responsabilidad

Echando la vista atrás, Arbeloa también ha comentado qué se siente cuando te enfundas por primera vez la elástica madridista. "El día que llegas al Real Madrid sientes un orgullo por vestir la camiseta del mejor equipo del mundo, pero también sientes una gran responsabilidad", ha desvelado la leyenda blanca.