De Rossi: "¿El Madrid? Hubiera elegido otro rival para el primer partido"

Este martes daba el pistoletazo de salida la Champions League, aunque el Real Madrid no disputará su primer partido en su competición fetiche hasta este miércoles 19 de septiembre en el Santiago Bernabéu ante la Roma, quien realizó un gran torneo la temporada pasada eliminando al Barcelona.

En una rueda de prensa previa al partido el futbolista italiano, Daniele De Rossi, ha contestado a los interrogantes de los periodistas allí presentes. Acerca de qué le parece el debut en el máximo torneo continental ha declarado que "si hubiera podido elegir habría elegido otro oponente a lo mejor para el primer partido".

A lo que añadía que cabía destacar que en el pasado les había "tocado rivales que parecían más sencillos" y no les fue demasiado bien. "Aprovechar el momento, recordar lo buenos que fuimos hace unos meses y repetirlo", afirmaba que era lo que tenían en mente ahora mismo.

La ausencia de Cristiano

Como no podía ser de otra manera, al centrocampista también le han preguntado sobre la estrella portuguesa. "El mercado es así, no sé qué quiere decir perder un jugador con cinco Balones de Oro, muchas Champions, etc. No puedo decirlo, no conozco esa situación. En lo que se refiere a que debe hacer un capitán, debe apoyar a todos los jugadores de la plantilla, pase lo que pase", manifestaba claramente.

"Hay muchos rivales buenos, hay muchos, no igual que Cristiano pero hay muchos en el Madrid, así que no tendré ninguna sensación de alivio", confirmaba. "Si hubieran vendido a ocho o nueve, quizás sí… Pero Cristiano claro que marca muchos goles, con nosotros casi siempre marcó, pero tienen jugadores buenísimos. Un equipo increíble. Tengo mucha admiración, pero ningún alivio", garantizaba el italiano sobre la nueva plantilla madridista a la que se enfrentará.

El mejor estadio del mundo

Sobre si será su última encuentro en el que pise el Santiago Bernabéu explicaba que allí "se viven emociones únicas", y que claro que podría ser su "último partido y Champions". "Me emociona, es un partido importante, delicado. Hay que interpretar esta emoción positivamente. Siempre es muy bonito jugar aquí, es un honor. Estoy muy contento", finalizaba expresando.