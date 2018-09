La última sobrada de Griezmann: "Ya como en la mesa de Cristiano y Messi"

THE BEST

La campaña de Griezmann para luchar por el Balón de Oro no cesa. El francés, que se ha visto fuera del podio de los finalistas del premio UEFA y del 'The Best', no desaprovecha ninguna de sus apariciones públicas para reivindicar su figura y presionar para estar entre los aspirantes al premio que entrega la revista France Football. Sus últimas declaraciones llegan desde una entrevista al diario AS.

El delantero atlético no se corta y vuelve a cargar contra la FIFA por no haberle incluido en la lista ni a él ni a ninguno de sus compañeros de la selección francesa. "Ya no podemos hacer nada. Es el premio de la FIFA y es una lástima que no haya ningún campeón del mundo nominado. Hicimos un gran Mundial y toda la plantilla se merecía un premio: Mbappé, Varane, Kanté, que aunque no se hable mucho de él jugó un Mundial estupendo, o yo mismo... Pero es así", dice resignado. Del mismo modo, pone su mira en el Balón de Oro, su última oportunidad: "Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede", dice sobre el premio.

Su campaña para el Balón de Oro

Sin embargo, Griezmann va a más y se pone a la par de los mejores jugadores del mundo e, incluso, se da margen de mejora: "Hay diferentes maneras de ver el fútbol. Está claro que soy un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Estoy en lo más alto pero puedo mejorar. Yo busco ser lo más completo posible. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar para el equipo", dice, olvidándose del Balón de Oro del Mundial, Luka Modric.

Ante la pregunta de si cree que 'come' en la misma mesa de Cristiano y Messi, los grandes dominadores de la última década, lo tiene claro: "Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", concluye.