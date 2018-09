Tuchel: "El Real Madrid sabe que al final gana los grandes partidos"

La espera ha terminado y este martes vuelve la Champions. Más de cien días han pasado desde que el Real Madrid ganara la final de Kiev y desde entonces los grandes clubes se han preparado ha conciencia para destronar al campeón de las tres últimas ediciones. Uno de los mayores aspirantes es el PSG de Neymar y Mbappé.

El club parisino es ahora dirigido por el alemán Thomas Tuchel, quien ha hablado con L'Équipe antes de debutar en la Champions. El técnico ha analizado las posibilidades de su equipo y se ha rendido al modelo del Real Madrid: "La Champions no es una competición solamente táctica, es una competición de generaciones. El Real Madrid tiene una generación que sabe cómo ganar los grandes partidos, como resistir la presión", dice sobre el club blanco. "El Madrid estuvo casi eliminado en cuartos, casi en semifinales y al final ganaron. Mirad al sorteo también. El año pasado el PSG acabó primero y le tocó el Madrid; el Bayern acabó primero y le tocó el Besiktas. Después de cinco minutos, los turcos vieron una roja y el Bayern pasó a cuartos", continúa haciendo hincapié en los pequeños detalles.

La eliminación del PSG contra el Real Madrid

Sobre la eliminación del PSG el curso pasado a manos del Madrid añade: "Quizás pudo ser la convicción del Madrid, porque ellos tienen experiencia en estos partidos. Una y otra vez, saben que al final ganan esos partidos. Y si en el primer partido contra el Real Madrid tú mereces ganar, estás cerca, pero al final te llevas tres goles... He visto el partido de vuelta con mi cuerpo técnico. Sentías que el PSG no estaba totalmente convencido de poder hacerlo, al contrario que los jugadores del Real Madrid".

Bale celebra la Champions en Kiev. Foto Twitter (@GarethBale11)

Finalmente, analiza los grandes candidatos al título este año y, como no podía ser de otra manera, incluye al Real Madrid: "Hay varios y el Liverpool es uno. En fútbol, y para mí es lo más duro, hay cosas que no tienen explicación. El Madrid nos mostró cómo hacerlo. Es muy, muy importante, tener la experiencia de este tipo de acontecimientos para poder hacerlo. Y el PSG carece de ella, está claro. Cuando no la tienes, eres un aspirante. Hay que cambiar un poco nuestra mentalidad. En la Champions te enfrentas a clubes con muchos éxitos en este tipo de pruebas y tenemos que ir paso a paso".