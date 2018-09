La petición NBA de Sergio Ramos al ganar en Kiev: anillo para el campeón

En el corazón de la Decimotercera | Sergio Ramos celebra sus Champions con un anillo conmemorativo

El Real Madrid lo consiguió: ganó La Decimotercera en Kiev frente al Liverpool. La tercera Champions League consecutiva provocó la euforia entre el equipo y la afición y ahora, gracias a 'En el Corazón de La Decimotercera' se puede ver cómo lo celebraron los futbolistas blancos en el vestuario.

Uno de los más activos, como no podía ser de otra forma, fue Sergio Ramos. Además, el capitán merengue no dudó en hacer una petición: quiere un anillo para los campeones, al más puro estilo NBA. Pero no solo se lo dijo a las cámaras o a sus compañeros, sino que también trasladó su idea a Infantino.

Fiesta en el vestuario

Como no podía ser de otra manera, después de vencer por 3-1 en la final al conjunto red y hacer historia de nuevo, los jugadores del equipo blanco celebraron el triunfo por todo lo alto tanto en el terreno de juego como en el vestuario. Entre tanta fiesta, Sergio Ramos tuvo tiempo para reflexionar sobre lo conseguido.

"Una dinastía blanca. Como aquel que dice, son muchas Champions consecutivas. Son tres. No creían y cuando lo consigues las metas van subiendo, los objetivos crecen pero el Madrid no tiene techo", comentó el central a lo que añadió: "Eso es lo bonito que el equipo no se canse de ganar nunca, empezar de cero cara temporada y seguir con esa ambición y con esa ilusión". Pero también tuvo tiempo para festejar.

Sergio Ramos con su anillo de campeón de la Champions League

"¿Y el anillo pa' cuando?", se preguntaba un feliz Ramos. "Es lo que nos tiene que regalar la UEFA por ganar la Champions. La UEFA tiene que hacer lo que hace la NBA, regalarnos un anillo que diga donde has ganado", aseguró el capitán. "Me he adelantado y desde aquí les mandamos un mensaje. Lisboa, Milan, Cardiff y Kiev. Me la había jugado un poco pero no la he tocado hasta que hemos ganado. Esto lo vamos a patentar", reveló el '4' merengue.